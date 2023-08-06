نوثينج تكشف عن العلامة التجارية الفرعية CMF للمنتجات الاقتصادية

كشفت شركة نوثينج Nothing البريطانية عن العلامة التجارية الفرعية التابعة لها CMF التي ستركز على تقديم منتجات ذات سعر اقتصادي أقل من منتجات الشركة الأم نفسها.

وقال كارل بي، الرئيس التنفيذي لشركة نوثينج، إن العلامة التجارية الجديدة ستقدم للمستهلكين منتجات ذات تصميمات مميزة بأسعار تنافسية مع “جودة يصعب إيجادها” في تلك الفئة السعرية.

وستقدم العلامة التجارية CMF أولى منتجاتها لاحقًا هذا العام، وستضم ساعة ذكية وسماعة لاسلكية، كما ستحافظ على طابع التصميم المستخدم في منتجات نوثينج المعتمد على الشفافية وإضاءات ليد، بالإضافة إلى الاهتمام بتجربة المستخدم.

وسيدير العلامة التجارية CMF فريق مستقل داخل الشركة لضمان عدم تشتيت الانتباه عن منتجات نوثينج الأساسية.

ووعدت نوثينج بالكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الساعة الذكية والسماعة اللاسلكية خلال الأشهر القادمة، قبل الإعلان عنها وإطلاقها رسميًا.

وستظل منتجات نوثينج الرئيسية محافظة على مواصفات مرتفعة وتصميم راقٍ إضافة إلى تقديم أفضل أداء وأحدث التقنيات.

وتأسست شركة نوثينج نفسها أواخر عام 2020 على يد كارل بي، أحد مؤسسي شركة ون بلس، بالإضافة إلى مجموعة مختلفة من المستثمرين، وقدمت الشركة عدة منتجات منها سماعات لاسلكية وهواتف ذكية ومنها هاتف “نوثينج فون 2” الذي أُطلق مؤخرًا، وقد لاقت منتجات الشركة استحسانًا واسعًا بين أوساط المستهلكين، كما باتت متاحة أيضًا في عدد من الدول العربية عبر مجموعة من الوكلاء والموزعين، علمًا بأن مقر الشركة الرئيسي يقع في العاصمة “لندن”.