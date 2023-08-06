مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A54 و Galaxy A53

لطالما قدمت سلسلة Galaxy A من سامسونج أفضل الخيارات عندما يتعلق الأمر بالهواتف المتوسطة السعر ذات الأداء القوي، وستجد العديد من أفضل هواتف أندرويد مندرجة تحت هذه السلسلة ومنها: طراز Galaxy A53 الذي صدر العام الماضي، وظل خيارًا قويًا حتى الآن، ولكن هناك أيضًا الطراز الأحدث وهو Galaxy A54 الذي يضم بعض الميزات التي تجعله أفضل قليلًا من الطراز السابق.

ولتتعرف على أوجه التشابه والاختلاف بينهما، إليك مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونج Galaxy A54 و Galaxy A53:

التصميم:

حصل هاتف سامسونج Galaxy A54 على ترقية كبيرة جدًا فيما يتعلق بالتصميم، فقد اختارت سامسونج تصميمًا جديدًا يشبه تصميم هواتف Galaxy S23 الرائدة، حيث يأتي مع ظهر مصنوع من الزجاج ويضم ثلاثة عدسات منفصلة عن بعضها. أما هاتف Galaxy A53 فهو يأتي مع ظهر مصنوع من البلاستيك، ويضم إطارًا بارزًا يجمع عدسات الكاميرات الخلفية معًا.

ومع أن التغيير في المواد يجعل Galaxy A54 أثقل من الطراز السابق حيث يزن 202 جرام، أما هاتف A53 فهو يزن 189 جرامًا، إلا أنه يتميز بزوايا مستديرة أكثر قليلاً من A53، مما يجعله على الأرجح مريحًا أكثر عند إمساكه باليد.

يأتي كلاهما مع شاشة محمية بطبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass 5)، ويدعمان معيار IP67 لمقاومة الماء.

الشاشة:

يشترك هاتفا سامسونج Galaxy A54 و Galaxy A53 في عدة جوانب فيما يتعلق بالشاشة، إذ يحتوي كلاهما على شاشة من نوع (Super AMOLED) بمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

يضم هاتف سامسونج Galaxy A54 شاشة بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا. أما هاتف Galaxy A53 فهو يتميز بشاشة أكبر قليلاً قياسها 6.5 بوصات، وبدقة 2400×1080 بكسلًا.

الأداء والبطارية:

يعمل هاتف Galaxy A54 بمعالج من نوع (Exynos 1380) الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68 MP5).

يحتوي كلا الهاتفين على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا. ويتوفر هاتف Galaxy A54 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1) التي تقدم العديد من الميزات الجديدة.

أما هاتف Galaxy A53 فهو يعمل بمعالج من نوع (Exynos 1280) الثماني النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G68). ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، بسهة: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 12 ويمكن ترقيته إلى أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم الخاصة بسامسونج (One UI 5.1).

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة، والثالثة: بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويضم هاتف Galaxy A53 كاميرا خلفية رباعية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة. أما الثالثة والرابعة فهما بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4

وبالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو فإن كاميرا هاتفي Galaxy A54 و Galaxy A53 يمكنها تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية فإن كلا الهاتفين يأتيان مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ويمكن لهذه الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy A54 بسعر يبدأ من 1390 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأخضر (Lime). أما هاتف Galaxy A53 فهو يُباع بسعر 1325 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يضم ذكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأزرق، وAwesome Peach.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy A53 و Galaxy A54: