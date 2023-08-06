تنافس شركة موتورولا هذا العام في سوق الهواتف الرائدة بهاتفها Razr 40 ultra القابل للطي الذي يتميز بالمواصفات القوية والشاشة الخارجية الكبيرة، لكن هواتف موتورولا الأكثر شعبية هي الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، حيث توفر هذه الشركة العديد من الهواتف الذكية الميسورة التكلفة مع ميزات جيدة لتناسب المستخدمين الذي يهتمون في الحصول على هاتف بسعر غير باهظ، ويمكنهم استخدامه لأداء المهام الأساسية.

ومن أحدث هواتف موتورولا الميسورة التكلفة هو Moto G Stylus 2023 طراز 4G الذي يضم مواصفات جيدة، ويأتي مع قلم ذكي لتسهيل أداء بعض المهام، ويُباع بسعر أقل من 200 دولار.

إليك مراجعة شاملة لهاتف 2023 Moto G Stylus من موتورولا

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Moto G Stylus 2023 طراز 4G من موتورولا بتصميم بسيط مشابه لطراز 5G، وتظهر عدسات الكاميرا الخلفية بشكل رأسي داخل مربع بارز في الجهة اليُسرى العلوية من ظهر الهاتف، ويأتي مع قلم ذكي مدمج يساعد في تسهيل بعض المهام. وتأتي الجهة الأمامية محمية بطبقة من الزجاج، والجزء الخلفي والإطار مصنوعان من البلاستيك.

يتميز Moto G Stylus بوجود مجموعة من المنافذ القياسية في الجزء السفلي من الجهاز، فهو يضم منفذ USB-C ومقبس سماعة الرأس التقليدي، ومكان خاص للقلم المعدني في الجهة اليُمنى السفلية، يسهل الوصول إليه وتخزينه. ويزن هذا الهاتف 195 جرام، وسماكته 9.2 ملم، ويتوفر بلونين فقط هما: الأزرق (Midnight Blue)، والوردي (Glam Pink).

يضم هاتف موتورولا Moto G Stylus 2023 شاشة من نوع (IPS LCD)، قياسها 6.5 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، ودقة قدرها 1600×720 بكسلًا.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل هاتف موتورولا Moto G Stylus بمعالج (MediaTek Helio G85) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 12 نانومتر وبتردد أقصاه 2.0 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G52 MC2).

يحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 15 واطًا، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت.

يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم الزيادة في سعة التخزين من خلال بطاقات MicroSD، لكنه لا يدعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يضم هاتف Moto G Stylus 2023 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0. ويمكنها تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Moto G Stylus 4G 2023 بسعر 169 دولارًا و99 سنتًا، ويتوفر بلونين هما: الأزرق (Midnight Blue)، والوردي (Glam Pink).

إليك المواصفات الكاملة لهاتف 2023 Moto G Stylus من موتورولا: