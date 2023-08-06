ما هي فوائد مشاركة الملفات بين أجهزة آبل باستخدام AirDrop؟

تعمل آبل على تحسين منظومتها باستمرار، ومن الأدوات التي تساهم في نجاح هذه المنظومة هي أداة AirDrop، التي تتيح لك نقل الملفات بين أجهزة آبل القريبة بسلاسة.

هناك عدّة أسباب تدفعك إلى استخدام AirDrop في أجهزة آبل الخاصة بك لما تقدمه من فوائد متعددة، وإذا كنت تتسائل عن فوائد استخدام أداة AirDrop لنقل الملفات، فسنوضح ذلك فيما يلي:

1- أداة AirDrop تعمل عبر جميع أجهزة آبل:

بمجرد أن كيفية تستخدم أداة AirDrop، ستلاحظ أنها من أفضل الأدوات المتوفرة في أجهزة آبل، فهي تعمل بسلاسة عبر جميع أجهزة آبل سواء كان هاتف آيفون أو حاسوب ماك أو آيباد.

ومع بضع نقرات في هاتف آيفون، يمكنك بسهولة مشاركة الصور مع أصدقائك، أو إرسال صفحة ويب إلى حاسوب ماك الخاص بك، أو نقل بعض الملفات إلى جهاز آيباد.

وتعمل هذه الأداة لاسلكيًا طالما أن جهازي آبل قريبان من بعضهما ضمن نطاق 30 قدمًا، وإذا كنت تشارك الملفات بين أجهزة آبل التي تمتلكها، فتأكد من تسجيلها جميعًا في حساب آبل نفسه. وإذا كنت ترغب في مشاركتها مع الأصدقاء، فتأكد من قبول طلبك لمشاركة الملفات معهم.

2- لا يتطلب استخدام AirDrop اتصال بالإنترنت:

لمشاركة الملفات، يفضل بعض المستخدمين إرسالها في رسالة بريد إلكتروني أو مشاركتها عبر بعض التطبيقات التابعة لجهات خارجية، لكن لن تتمكن من استخدام هذه الوسائل دون اتصال بالإنترنت.

ولكن مع AirDrop، لا يمثل عدم وجود اتصال بالإنترنت مشكلة لأنها لا تعتمد عليه فقط، فكل ما عليك فعله هو التأكد من تنشيط البلوتوث وشبكة الوي فاي – حتى في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت – وستستخدم AirDrop تقنية (البلوتوث) Bluetooth لإنشاء شبكة من نوع (peer-to-peer) بين الأجهزة، ويقوم كل جهاز بإنشاء جدار حماية حول الاتصال وتشفير البيانات المرسلة مما يجعلها أكثر أمانًا من أي وسيلة نقل أخرى.

3- تسمح لك بمشاركة جميع أنواع البيانات:

قد يكون استخدام AirDrop شائعًا لمشاركة الصور، ولكن يمكنك مشاركة أي شيء تقريبًا باستخدام هذه الأداة. إذ يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو والملاحظات وجداول البيانات والمجلدات وقوائم التشغيل الصوتية وبطاقات الاتصال والمواقع.

وعلى عكس العديد من طرق مشاركة الملفات الأخرى، مثل: رسائل البريد الإلكتروني التي تحدد حجم المرفقات بمقدار 25 ميجابايت، لا يوجد حد لحجم الملفات التي يمكنك نقلها باستخدام AirDrop.

وعندما يشارك شخص ما الصور معك، يمكنك العثور عليها في تطبيق الصور مع بقية الصور. وإذا شارك معك ملاحظة، فستظهر في تطبيق (الملاحظات) Notes. لذا، مهما كان الملف الذي يشاركه شخص ما معك، يمكنك دائمًا العثور عليه في التطبيق الخاص به مباشرة.

4- أداة AirDrop آمنة:

تُعد أداة AirDrop الخيار الأكثر أمانًا لمشاركة الملفات بين أجهزة آبل، إذ إن الاتصال بين الأجهزة مباشر ومشفر، لذلك، لا داعي للقلق بشأن الأمان. بالإضافة إلى ذلك، تُضبط إعدادات AirDrop افتراضيًا على المشاركة مع جهات الاتصال فقط.

ومع ذلك، يمكنك ضبط AirDrop على (الجميع لمدة 10 دقائق) Everyone for 10 minutes، مما يتيح لك مشاركة الملفات مع الأشخاص غير المدرجين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. وهذا يسمح لجهازك بأن يكون متاحًا لأجهزة آبل القريبة خلال تلك المدة. ولكن حتى بعد بدء نقل الملفات، يحتفظ المتلقي بالحق في القبول أو الرفض.

5- أسرع طريقة لنقل الملفات بين أجهزة آبل:

تُعد أداة AirDrop من أسرع الأدوات لنقل الملفات بين أجهزة آبل، وغالبًا ما يحدث التبادل في غضون ثوانٍ. لذلك، فإن الوقت الذي قد تستغرقه في الحصول على كابل وتوصيله لنقل الملفات بين جهازين أو إرسال بريد إلكتروني يتضمن ملف تود مشاركته، ستكون قد أكملت نقل الملف بسهولة عبر AirDrop بغض النظر عن نوعه أو حجمه.