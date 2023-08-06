ماسك: نِزالِي مع زوكربيرج سوف يُبث على إكس مباشرةً

قال (إيلون ماسك) في منشور جديد إن النزال المرتقب مع المدير التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) سوف يُبث مباشرة عبر منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له (إكس)، المعروفة سابقًا باسم تويتر.

وبدأ إمبراطورا وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي تحريض بعضهما بعض على النزال، خاصةً بعد سعي ميتا إلى إطلاق منصة تنافس تويتر.

واقترح ماسك في 22 حزيران/ يونيو الماضي مدينة لاس فيجاس الأمريكية كموقع لـ «مباراة قفص» مع زوكربيرج الذي تحدّاه للمصارعة، وقال حينئذ في منشور: «فيجاس أوكتاجون».

يُشار إلى أنه يُرَوَّج لما يُعرف بـ «مباريات القفص» من خلال فنون القتال المختلطة. ويُشير مصطلح «المُثمَّن» Octagon إلى القفص المحيط بالحلبة الذي يقاتل فيه المقاتلون لأنه يحتوي على ثمانية أضلاع.

وقال ماسك اليوم الأحد في منشور على (إكس): «سوف تُبث معركة (زوك ضد ماسك) مباشرةً على (إكس). وسوف تذهب العائدات جميعها إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى»، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال ماسك على موقع (إكس) إنه «يرفع الأثقال على مدار اليوم، ويستعد للقتال»، مضيفًا أنه لم يكن لديه الوقت لممارسة التمارين الرياضية، لذا فهو يعمل على رفع الأثقال.

وعندما سأل مستخدم على (إكس) ماسك عن سبب القتال، أجاب ماسك بقوله «إنه شكل حضاري من الحرب. الرجال يحبون الحرب».

وبدأت الضجة بعد أن نشر ماسك في شهر حزيران/ يونيو الماضي تغريدة قال فيها: «فيجاس أوكتاجون»، وذلك ردًا على منشور في إنستاجرام نشره زوكربيرج وطلب فيه من ماسك تحديد مكان للمصارعة بعد أن أكد المدير التنفيذي لشركة (سبيس إكس) SpaceX استعداده لتحدي زوكربيرج.

ويُقال إن زوكربيرج يمتلك حزامًا أبيض في رياضة الجوجيتسو البرازيلية. وهو يتدرب تحت يدي (ديف كاماريلو) من أكاديمية Guerilla Jiu Jitsu الذي يمتلك حزامًا أسود في رياضتي الجودو والجوجيتسو، والذي قام بتدريب عدد من أبطال (بطولة القتال النهائي) UFC.