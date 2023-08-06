ماسك: سندفع الرسوم القانونية لأي مستخدم عُوقب للنشر في إكس … عاجل

قال (إيلون ماسك) إن منصة وسائل التواصل الاجتماعي (إكس) المملوكة له سوف تُموِّل الفواتير القانونية للأشخاص الذين عاملهم أرباب العمل على نحو غير عادل بسبب نشرهم أو إعجابهم بشيء ما على المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر.

وقال ماسك في منشور على (إكس): «إنْ عامَلَك صاحب العمل على نحو غير عادل بسبب نشر شيء ما أو الإعجاب بشيء ما على هذه المنصة، فسوف نموِّل فاتورتك القانونية»، مضيفًا أنه لن تكون هناك حدود لتمويل الفواتير.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال ماسك إن المستخدمين الشهريين لمنصة (إكس) وصلوا إلى «مستوى جديد» ونشر رسمًا بيانيًا أظهر أن العدد الأحدث يزيد عن 540 مليونًا.

وجاءت الأرقام في الوقت الذي تمر فيه الشركة بتغييرات تنظيمية وتتطلع إلى التغلب على مشكلة انخفاض عائدات الإعلانات.

وكانت الأرقام أيضًا الأحدث في سلسلة من التعليقات من المديرين التنفيذيين لشركة (إكس) الذين يدّعون زيادة في الاستخدام، وذلك بعد أن أطلقت شركة ميتا في 5 تموز/ يوليو الماضي منصتها الجديدة (ثردز) Threads التي تنافس (إكس) بصورة مباشرة.

وبعد 17 عامًا مع شعار الطائر الأزرق الذي يرمز إلى بث الأفكار حول العالم، أعاد الملياردير ماسك تسمية تويتر إلى (إكس) وكشف الشهر الماضي النقاب عن الشعار الجديد الذي يشير إلى التركيز في إنشاء «التطبيق الشامل».

وفي العام الماضي، قال ماسك، الذي يدير أيضًا شركة صناعات الفضاء سبيس إكس، وشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، بالإضافة إلى شركات أخرى، إنه استحوذ على تويتر ليُسرِّع من طموحه في إنشاء تطبيقه الشامل الذي يحمل اسم (إكس).

ووفقًا لتغريدة ماسك التي نُشرت حينئذ، سيحتوي التطبيق الشامل على ميزات، مثل: الرسائل المباشرة المشفرة، والتغريدات الطويلة، وإمكانية الدفع الإلكتروني.

وأفاد موقع (سيمافور) Semafor يوم الخميس الماضي؛ نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن منصة إكس تتواصل مع شركات عملاقة للبيانات المالية لبناء مركز للتجارة داخل تطبيقها.