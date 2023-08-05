هواوي تكشف عن نظام التشغيل الجديد HarmonyOS 4

كشفت شركة هواوي الصينية عن الإصدار الرابع الجديد من نظام التشغيل هارموني أو إس “HarmonyOS 4” ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الشركة الخاص بالمطورين لعام 2023.

ويأتي نظام “هارموني أو إس 4” بالعديد من التحسينات والإضافات لأجهزة هواوي المختلفة أبرزها إعادة تصميم بعض أجزاء الواجهة وإضافة الكثير من خيارات التخصيص.

ويعمل نظام التشغيل على عدد واسع من أجهزة هواوي منها الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وأجهزة التلفاز والسيارات وغيرها.

وأتاحت هواوي للمستخدمين مع نظام “هارموني أو إس 4” إمكانية تغيير خطوط النظام والألوان وأشكال الساعة والتطبيقات المصغرة وغيرها من الخيارات في الشاشة الرئيسية، كما يمكن للمستخدمين إنشاء وتعيين خلفيات للشاشة باستخدام الوجوه التعبيرية المفضلة لهم.

وحدثت هواوي مجموعة الوجوه التعبيرية في النظام ببعض الأشكال المتحركة، كما باتت تعرض توقعات وحالة الطقس في شاشة القفل في الوقت الفعلي وتتغير بتقلب الأحوال الجوية.

وعلى جانب الإشعارات، فإن هناك خيارًا لتقسيم الإشعارات الواردة استنادًا إلى تفضيلات المستخدم، كما يمكن تثبيت الإشعارات من التطبيقات المفضلة والتفاعل معها من مركز الإشعارات دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

وأضافت هواوي ميزة النافذة الحية Live Window التي تشبه خاصية الجزيرة التفاعلية Dynamic Island في هواتف آيفون 14 برو، وتُظهر إشعارات التطبيقات المدعومة آنيًا في شكل أيقونة عند زاوية الجهاز، ويمكن توسيعها إلى نافذة بالضغط عليها مرة واحدة للتفاعل مع التطبيق، وستكون هذه الميزة متاحة في تطبيقات هواوي وغيرها من تطبيقات الأخرى.

وقدمت هواوي ميزة نسخ ونقل عدة ملفات وصور ونصوص معًا بين التطبيقات أو الأجهزة المدعومة من نظام هارموني.

ويحمل نظام HarmonyOS 4 الجديد محرك Ark من نوع جديد، يساعد في رفع كفاءة أداء النظام بنسبة 20%، بالإضافة إلى تسريع التأثيرات الحركية وتسريع تشغيل التطبيقات مع استهلاك أقل للطاقة، فضلًا عن رفع مستوى الأمان والخصوصية عبر تقييد وصول التطبيقات إلى البيانات الشخصية.

وستتيح هواوي نظام تشغيل HarmonyOS 4 بنسخة تجريبية عامة لما يزيد على 30 هاتفًا، منها سلسلة ميت 50 و P60 وميت X3، وستضيف هواوي 35 هاتفًا آخر في وقتٍ لاحق منها سلاسل P40 وميت 30 ونوفا 9 ونوفا 10.