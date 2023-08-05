محرك البحث Brave يتيح البحث عن الصور ومقاطع الفيديو

أتاح محرك البحث بريف “Brave” إمكانية إيجاد الصور ومقاطع الفيديو بجانب نتائج البحث الأخرى، دون الاعتماد على محركات أخرى مثل بينج أو جوجل لعرض تلك النتائج.

وأُطلق محرك البحث Brave بنسخة تجريبية Beta مطلع عام 2021، ثم بنسخة نهائية منتصف عام 2022 الماضي، وهو يركز بشكل أساسي على الحفاظ على خصوصية المستخدمين، كما يُعد محرك البحث الافتراضي في المتصفح الذي يحمل الاسم نفسه.

وبات محرك بريف يعرض نتائج بحث أصلية للصور ومقاطع الفيديو لأول مرة، كما أبقى المحرك على خيارات اللجوء إلى محركات البحث المنافسة لعرض نتائج باستخدام عبارات البحث نفسها، عندما لا تكون النتائج المعروضة فيه كافية أو مرضية.

ولا تزال بعض الخيارات غائبة عن محرك بحث بريف مثل القدرة على تصفية نتائج البحث من الصور عبر نسب الأبعاد أو التراخيص.

ويعتمد محرك بحث بريف حاليًا على فهرس الإنترنت الخاص به لعرض نتائج البحث، ولا يستخدم فهارس أخرى من جهات خارجية أو محركات بحث منافسة، لتعزيز التحكم بالنتائج.

ويمكن استخدام محرك بحث Brave من خلال نسخة الويب التي يمكن الوصول إليها من أي متصفح، وهو مجاني ولا يتطلب تسجيل حساب عند الاستخدام، كما يقدم بعض المزايا الفريدة مثل تلخيص نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويحاول محرك البحث الجديد استنساخ تجارب سابقة مثل محرك DuckDuckGo الذي يعزز خصوصية المستخدمين مقارنةً بمحركات البحث التقليدية التي تجمع بيانات المستخدمين بكثافة وتعرض الإعلانات.