شاومي تعلن عن هاتف بوكو M6 برو بسعر منخفض

كشفت شركة شاومي عن هاتف بوكو M6 برو الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وهو يشبه إلى حدٍ بعيد هاتف ريدمي 12 5G الذي أطلق في وقتٍ سابق.

ويأتي هاتف شاومي الجديد من سلسلة بوكو بشاشة كبيرة ذات قياس 6.8 إنشات من نوع IPS LCD مع معدل تحديث للشاشة يصل إلى 90 هرتزًا، ودقة 1080 × 2460 بكسل، وكثافة بكسلات تقل عن 400 بكسل لكل إنش، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس، ويصل معدل سطوعها إلى 550 شمعة.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 4 جين 4 ثماني النواة بتقنية معالجة 4 نانومتر وبتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز، مع ذاكرة عشوائية بحجم 4 أو 6 جيجابايت، وسعة تخزين بحجم 64 أو 128 جيجابايت.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 يمكنها تصوير الفيديو حتى دقة Full HD بالإضافة إلى كاميرا ثانوية أخرى بدقة 2 ميجابكسل مسؤولة عن عمل تأثير العمق، كما يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف بوكو M6 برو على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع حتى 18 واطًا، وله شاحن بقوة 22.5 واطًا مرفق بعلبة الشراء، وله حساس للبصمات في الجانب، ويدعم الجهاز ميزة مقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP53، ويدعم إضافة شريحتي اتصال، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13 بواجهة MIUI 14.

وستطرح شاومي الهاتف باللونين الأسود والأخضر بسعر يبدأ من نحو 135 دولارًا لإصدار 64/4 جيجابايت، وسعر 160 دولارًا لإصدار 128/6 جيجابايت، وسيكون الهاتف متاحًا للشراء خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.