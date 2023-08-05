تقرير: مبيعات الأجهزة اللوحية تتراجع عالميًا

شهدت مبيعات الأجهزة اللوحية تراجعًا حول العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقًا لمؤسسة IDC لأبحاث السوق.

وبحسب الأرقام المنشورة، فقد بلغت مبيعات الأجهزة اللوحية 28.3 مليون وحدة خلال الربع الثاني، مسجلةً انخفاضًا بنحو 30% على أساس سنوي.

واستمر الطلب على الأجهزة اللوحية في التراجع خلال الربع السنوي الماضي، بسبب التضخم والتراجع الاقتصادي، بحسب تقرير IDC.

وساهم نقص الشرائح الإلكترونية وتعطل سلاسل الإمداد إلى الحد من توافر المعروض من الأجهزة اللوحية، وتراجع شحناتها.

وحافظت آبل على صدارتها لسوق الأجهزة اللوحية بفضل مبيعات أجهزة آيباد التي بلغت 10.5 مليون وحدة خلال الربع الثاني، بحصة سوقية وصلت إلى 37%.

وتراجعت الحصة السوقية لآبل بنحو 16.8% على أساس سنوي، لكنها لا تزال أفضل من المنافسين.

وحلت سامسونج في المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 20.6%، ثم لينوفو في المركز الثالث بنسبة 7.6%، تليها هواوي ثم شاومي، ويتوقع استمرار تراجع مبيعات تلك الأجهزة خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، شهدت مبيعات أجهزة الحاسوب الشخصية من نوع كروم بوك تراجعًا طفيفًا بلغ 1.8% على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها 5.8 مليون وحدة خلال الربع الثاني من العام، ويتوقع أن يبقى سوق أجهزة كروم بوك مستقرًا، مع استمرار انتشار تلك الأجهزة في الشركات والمؤسسات التعليمية.

وجاءت شركة إتش بي في المرتبة الأولى حيث حازت أكبر حصة سوقية في سوق أجهزة كروم بوك، تليها شركات لينوفو ثم ديل ثم آيسر ثم أسوس.