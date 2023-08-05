أمازون تكثف جهودها من أجل تطوير أدوات ذكاء اصطناعي
منوعات تقنية

أمازون تكثف جهودها من أجل تطوير أدوات ذكاء اصطناعي

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صرح أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، بأن كل قطاعات الأعمال التابعة للشركة لديها عدة مبادرات للذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت الحالي.

وأضاف جاسي أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها أمازون سوف تساعد في تقليل التكاليف، وإدارة العمليات والأنشطة التجارية بسلاسة، كما ستكون حاضرة في “قلب تجربة كل عميل” لديها.

وتعمل أمازون على تطوير خصائص للذكاء الاصطناعي في أداة المساعد الشخصي الخاصة بها “أليكسا” التي توجد في عدد واسع من الأجهزة.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن بعض مشاريع الذكاء الاصطناعي لديها في وقتٍ لاحق من العام الجاري بالتزامن مع الإعلان عن منتجات أخرى جديدة.

يذكر أن أمازون لديها البنى التحتية اللازمة لتطوير وتشغيل أدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها للحوسبة السحابية التي تشغّل بالفعل العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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وجاءت تصريحات جاسي ضمن إعلان أمازون عن النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري، حيث فاقت إيراداتها 134 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 11% على أساس سنوي مدفوعة بنمو إيرادات خدمات الحوسبة السحابية AWS والإعلانات.

وبلغت إيرادات خدمات أمازون للحوسبة السحابية بنسبة بلغت 12%، في حين نمت إيرادات الإعلانات بنسبة 22% على أساس سنوي محققةً نحو 10.7 مليار دولار.

وكانت شركات مثل مايكروسوفت وجوجل وميتا عن أعلنت عن مشاريع ومنتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين لا تزال شركات أخرى مثل آبل وأمازون تعمل على تطوير منتجات مشابهة.

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