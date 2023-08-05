تيك توك هي منصة تواصل تعتمد بشكل أساسي على مقاطع الفيديو القصيرة، ولكنها تتطور باستمرار وتضيف العديد من الميزات والخيارات الجديدة فيما يتعلق بنشر المحتوى لتتمكن جميع الفئات من استخدامها. فقبل مدة قصيرة أطلقت منصة تيك توك ميزة المنشورات النصية التي تتيح للمستخدمين مشاركة أفكارهم وآرائهم بطريقة مكتوبة دون الحاجة إلى تصوير مقاطع فيديو.

هناك بعض الحالات التي تكون فيها ميزة المنشورات النصية مفيدة، وسنوضح فيما يلي جميع الأسباب التي تجعلك تستفيد من المنشورات النصية في تيك توك:

أولًا؛ ما المشاركات النصية في تيك توك؟

أصدرت منصة تيك توك ميزة المنشورات النصية في شهر يوليو 2023، وهي تأتي بشكل مشابهة لقصص إنستاجرام. إذ تسمح كلتا الميزتين للمنشئين بالتعبير عن أفكارهم من خلال النص المكتوب بدلاً من محتوى الفيديو أو الصور. ففي الماضي، كان منشئو المحتوى في تيك توك ينشرون لقطات شاشة للنص الذي كتبوه في تطبيق Notes لنقل بعض المعلومات. أما الآن، يمكن القيام بذلك بسهولة داخل التطبيق مباشرة.

ثانيًا؛ أسباب تدفعك إلى استخدام المنشورات النصية في تيك توك:

إليك أربعة أسباب لاستخدام المنشورات النصية في تيك توك:

1- بعض المحتوى يجب كتابته كنص:

تيك توك منصة مخصصة لمقاطع الفيديو، ومع أن محتوى الفيديو يمكنه عرض الكثير من الأفكار، إلا أنه ليس كل المحتوى مناسبًا لعرضه كمقطع فيديو.

على سبيل المثال: الوصفات المكتوبة لا يمكن عرضها بشكل جيد في مقاطع الفيديو في تيك توك، والبيانات وتفاصيل الإعلانات المكتوبة أيضًا فد تضاف في التعليقات، وتكون طويلة وصعبة القراءة، لذلك ستكون المنشورات النصية أكثر ملاءمة في هذه الحالات.

2- المشاركات النصية سهلة الإنشاء:

إنشاء المنشورات النصية أسرع وأسهل مقارنة بمقاطع الفيديو، إذ يتطلب تصوير الفيديو وتعديله جهدًا ووقتًا طويلًا. لكن مع المنشورات النصية، لن تسجل أي شيء، مما يوفر لك الوقت.

يمكنك أيضًا توفير وقت التحرير، حيث لا يوجد تعديل لمقاطع الفيديو وإضافة موسيقى. بل يمكنك ببساطة إضافة نص يتضمن فكرة معينة وتحريره بإضافة القليل من الملصقات وتغيير لون الخلفية كما تفعل في قصص إنستاجرام لجعل المنشور ممتعًا وجذابًا.

3- سهولة الوصول إلى جميع الفئات:

على غرار التسميات التوضيحية التي تُضاف إلى العديد من مقاطع الفيديو القصيرة في تيك توك، فإن المنشورات النصية مفيدة للجمهور من مختلف الفئات، إذ يمكن لضعاف السمع أن يستفيدوا من قراءة النص المكتوب وتصلهم الفكرة بشكل أوضح.

4- يجعل المحتوى الذي تقدمه أكثر تنوعًا:

لم يعد تيك توك مجرد تطبيق لمقاطع الفيديو القصيرة، فهو مكان يمكن للجماهير فيه التواصل مع المبدعين بطرق متعددة غير متاحة في منصات أخرى. فإذا كنت تبحث عن المزيد من الطرق للتواصل مع متابعيك، يمكنك المزج بين مقاطع الفيديو وعرض الصور والمنشورات النصية، ويمكنك أيضًا إجراء البث المباشر في تيك توك للتفاعل مع متابعيك لحظيًا. وإذا كنت ترغب في تطوير حسابك وزيادة انتشاره، فإن تنويع طرق تقديم المحتوى هو أفضل طريق لتحقيق ذلك.

الخاتمة:

إذا أنشأت محتوى مفيد يهتم به الناس في تيك توك، فستبني جمهور كبير من المتابعين، ويمكن أن تساعدك المنشورات النصية في تحقيق ذلك. وكل ما عليك فعله هو تعلم كيفية إضافة هذه المنشورات وتضمينها كجزء من المحتوى الخاص بك. وهذا سيوفر لك المزيد من الوقت ويساعدك في تنويع المحتوى الذي تقدمه، وجذب المزيد من المتابعين.