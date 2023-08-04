خدمات آبل تتخطى مليار مشترك وتحقق عائدات قياسية

تخطى عدد مشتركي خدمات آبل المختلفة حاجز المليار مشترك، كما وصلت عائدات الشركة من قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى لها، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي، تيم كوك.

وأعلنت آبل عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، الثالث بالنسبة لها، مسجلة تراجعًا طفيفًا في الإيرادات بلغ 1% على أساس سنوي، ومع ذلك، فإن أداء الشركة خلال الربع الماضي فاق توقعات العديد من المحللين.

وعوض نمو عائدات خدمات آبل تباطؤ مبيعات هواتف آيفون خلال هذا الربع.

وقال “كوك” عبر بيانٍ صحفي نُشر عبر الموقع الرسمي لآبل: “يسعدنا أن نعلن أننا حققنا رقمًا قياسيًا في عائدات الخدمات خلال ربع يونيو/ حزيران الماضي، مدفوعًا بأكثر من مليار اشتراك، وقد شهدنا قوة مستمرة في الأسواق الناشئة بفضل المبيعات القوية لهواتف آيفون هناك”.

وأضاف المدير لآبل، لوكا ميستيري، إن عدد أجهزة آبل النشطة قد وصلت لأعلى مستوى لها في كل منطقة جغرافية حول العالم، دون إشارة إلى رقم محدد، علمًا بأن آبل قد أعلنت أن عدد أجهزتها النشطة قد تجاوز ملياري جهاز في شهر فبراير/ شباط الماضي.

ويشهد قطاع الخدمات في آبل نموًا ملحوظًا في آبل على مدار السنوات القليلة الماضية، بفضل تطوير الخدمات التقليدية كمتجر آب ستور وآي كلاود، إضافةً إلى إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة المتنوعة.

وسجلت آبل عائدات إجمالية خلال الربع المالي الماضي بلغت 81.79 مليار دولار، في حين بلغ صافي أرباحها 19.88 مليار دولار.

وبلغت عائدات خدمات آبل وحدها خلال هذا الربع 21.21 مليار دولار، لتشكل نحو 26% من إجمالي عائدات الشركة، وبذلك تُعد ثاني أكبر مصدر لإيرادات آبل بعد هواتف آيفون.