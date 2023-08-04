جوجل تطلق أدوات جديدة تنبهك حين ظهور معلوماتك على الإنترنت

أعلنت شركة جوجل يوم الخميس عن بعض الميزات الجديدة المهمة في محرك البحث التابع لها لمساعدة المستخدمين على التحكم في معلوماتهم الشخصية، وخصوصيتهم، وأمانهم عبر الإنترنت.

وأطلقت عملاقة التقنية الأمريكية في العام الماضي أداة (النتائج عنك) Results about you لتسهيل طلب إزالة نتائج البحث التي تحتوي على رقم هاتف المستخدمين الشخصي، أو عنوان منزلهم، أو بريدهم الإلكتروني، وذلك مباشرةً من تطبيق جوجل أو من أي مكان يمكنهم منه الوصول إلى محرك البحث.

والآن، قالت جوجل إنها حدّثت الأداة وحسّنتها بدرجة كبيرة على نحو يساعد المستخدمين على تتبع معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بهم في البحث، وتنبيههم عندما تظهر حتى يتمكنوا من إزالتها.

وأضافت الشركة في منشور على مدونتها: «في الأيام المقبلة، سنطرح لوحة تحكم جديدة تتيح لك معرفة هل تظهر نتائج الويب التي تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة بك في محرك البحث أم لا».

وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين طلب إزالة هذه النتائج بسرعة من أداة (النتائج عنك) مباشرةً.

وقالت جوجل إنها سوف تُعلِم المستخدمين أيضًا عند ظهور نتائج جديدة من الويب تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة بهم في محرك البحث، وذلك بهدف منحهم مزيدًا من راحة البال.

هذا، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الأداة في تطبيق جوجل من خلال النقر على صورة الحساب الشخصي في التطبيق، ثم النقر على (النتائج عنك)، أو من خلال زيارة رابط الأداة.

ونبّهت جوجل إلى أن الأداة متاحة مبدئيًا لمستخدمي اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، وسوف تعمل على توفيرها في مواقع ولغات أخرى قريبًا.

يُشار إلى أن جوجل كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن إجراء وقائي جديد يساعد في حماية المستخدمين وأهليهم من مصادفة صور فاضحة بدون قصد على شبكة البحث.

ومع التحديث الجديد، سوف تُطمس الآن صور المحتوى الجنسي أو المحتوى العنيف، وذلك بصورة افتراضية حين ظهورها في نتائج البحث.

وقالت الشركة إن إعداد طمس الصور والبحث الآمن الجديد متاح للمستخدمين جميعهم على مستوى العالم هذا الشهر.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمستخدمين ضبط الإعدادات الخاصة بهم وإيقاف تشغيلها في أي وقت، وذلك ما لم يقم الوصي أو مسؤول شبكة المدرسة بقفل الإعداد.

وقالت جوجل إنها تعمل أيضًا على تسهيل العثور على أدوات الرقابة الأبوية مباشرةً في البحث. وأضافت: «ما عليك سوى كتابة استعلام ذي صلة، مثل: ’أدوات الرقابة الأبوية من جوجل’ أو ’رابط العائلة من جوجل’ وسترى مربعًا يحتوي على معلومات حول كيفية إدارة أدوات الرقابة الأبوية».

وأعلنت جوجل في منشورها أيضًا أنها تعتمد الآن على وسائل الحماية الخاصة بها لتمكين المستخدمين من إزالة أي من صورهم الشخصية التي فيها تعري والتي لم يعودوا يرغبون في ظهورها في محرك البحث.

وقالت الشركة: «على سبيل المثال، إن أنشأت محتوى جنسيًا وحمّلته إلى موقع ويب، ثم حذفته، فيمكنك طلب إزالته من البحث إذا نُشر في مكان آخر بدون موافقة». ونبهت الشركة إلى أن هذه السياسة لا تنطبق على المحتوى الذي يُروِّج له المستخدمون حاليًا.