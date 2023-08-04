تقرير: إكس تبدأ خطوات جدية للتحول إلى «تطبيق شامل»

أفاد موقع (سيمافور) Semafor يوم الخميس؛ نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن منصة التواصل الاجتماعي إكس، التي كانت تُعرف سابقًا باسم تويتر، تتواصل مع شركات عملاقة للبيانات المالية لبناء مركز للتجارة داخل تطبيقها.

وورد في التقرير أن إكس تواصلت مع كبار المزودين في الأسابيع الأخيرة لطلب مقترحات بشأن المحتوى المالي، وبيانات الأسهم في الوقت الفعلي، والميزات الأخرى التي يمكن إضافتها إلى المركز التجاري.

كما ورد في التقرير أن إكس، المملوكة للملياردير (إيلون ماسك)، قد طلبت من مقدمي العروض المهتمين تحديد مقدار الأموال التي سيلتزمون بها للمشروع، لكن التقرير لم يذكر الشركات التي قدمت عروضًا، إن وجدت.

ومن جانبه، قال ماسك في منشور ضمن منصة إكس إنه ليس يعلم بأي عمل يُجرى في هذا المجال.

وفي العام الماضي، قال ماسك، الذي يدير أيضًا شركة صناعات الفضاء سبيس إكس، وشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، بالإضافة إلى شركات أخرى، إنه استحوذ على تويتر ليُسرِّع من طموحه في إنشاء تطبيقه الشامل الذي يحمل اسم (إكس).

ووفقًا لتغريدة ماسك نُشرت حينئذ، سيحتوي التطبيق الشامل على ميزات، مثل: الرسائل المباشرة المشفرة، والتغريدات الطويلة، وإمكانية الدفع الإلكتروني.

وأكدت مديرة الشركة التنفيذية (ليندا ياكارينو) أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي هذه الرؤية بالقول: «(إكس) هي الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود، المتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات/ الخدمات المصرفية، مما ينشئ سوقًا عالميًا للأفكار، والسلع، والخدمات، والفرص. فبدعم من الذكاء الاصطناعي، سوف تربطنا (إكس) جميعًا بطرق بدأنا الآن تخيلها».

هذا، وقد كشف عرض تقديمي للمستثمرين قدّمه ماسك وياكارينو منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي أن الشركة تخطط للتركيز في إبرام شراكات مع منشئي المحتوى وفي تقديم خدمات الدفع الإلكتروني؛ لتنشيط أعمالها.