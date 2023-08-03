ميزة من إنستاجرام تحميك تمامًا من تلقي الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها … عاجل

أعلنت إنستاجرام اليوم الخميس عن إطلاق ميزة جديدة مصممة لحماية المستخدمين من الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها التي تأتي عبر الرسائل المباشرة.

ومع الميزة الجديدة، التي بدأت الشركة اختبارها أواخر شهر حزيران/ يونيو الماضي، سيواجه الأشخاص الذين يتطلعون إلى إرسال طلبات للرسائل المباشرة إلى الأشخاص الذين لا يتابعونها قيدَيْن جديدَيْن.

فبدلًا من أن يكونوا قادرين على إرسال عدد غير محدود من طلبات الرسائل المباشرة إلى الأشخاص الذين لا يتابعونهم، سيتمكنون الآن من إرسال رسالة واحدة فقط إليهم.

أما القيد الآخر، فهو يجعل دعوات الرسائل المباشرة الآن تقتصر على الرسائل النصية فقط، مما يعني أنهم لن يتمكنوا من إرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو الملاحظات الصوتية إلى شخص لا يتابعونه.

وتقول إنستاجرام إنه مع القيدَيْن الجديدَيْن لن يتلقى المستخدمون بعد الآن صورًا أو مقاطع فيديو غير مرغوب فيها من المستخدمين الذين لا يتابعونهم، ولن يتمكن الغرباء من مراسلتهم على نحو متكرر.

وتعتقد عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي أن الميزة الجديدة ستكون مفيدة خاصةً للنساء اللاتي يتلقّين غالبًا صور تعرّي غير مرغوب فيها في الرسائل المباشرة الخاصة بهن.

وتنضم ميزة الرسائل المباشرة الجديدة إلى قيود إنستاجرام الحالية المصممة لحماية المستخدمين من إساءة الاستخدام والاتصال غير المرغوب فيه.

ويحتوي التطبيق على إعداد (كلمات مخفية) Hidden Words الذي تُنقل معه طلبات الرسائل المباشرة التي تحتوي على كلمات وعبارات ورموز تعبيرية مسيئة تلقائيًا إلى مجلد مخفي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز إنستاجرام بإتاحة إعداد (التقييد) Restrict الذي يسمح للمستخدمين بمراقبة المتنمرين بطريقة أدق، إن لم يكونوا يرغبون في حظرهم تمامًا.

وبعد تقييد المتنمرين، سوف تكون التعليقات التي يتركونها على المنشورات مرئية لهم فقط، ولن يعرفوا أنه لا يمكن لأي شخص آخر رؤيتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي رسائل مباشرة يرسلونها إلى المستخدمين سوف تنتقل إلى مجلد طلبات الرسائل الخاصة.

وبالطبع، يمكنك للمستخدمين دائمًا حظر المتنمرين حتى لا يتمكنوا من مراسلتهم مرة أخرى. وعندما يحظرونهم، يكون لديهم خيار حظر أي حسابات أخرى لديهم أو لاحقة.