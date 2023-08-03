ميزات جديدة في تطبيق جوجل كروم لتسهيل العثور على المعلومات 

تسعى جوجل دائمًا إلى تسهيل العثور على المعلومات التي يحتاجها المستخدمون عند البحث عبر الإنترنت، لذلك تطلق باستمرار ميزات جديدة لتحقيق ذلك. وقد أطلقت أمس أربع ميزات جديدة لتطبيق جوجل كروم للهاتف المحمول لمساعدتك في العثور بسرعة على كل ما تبحث عنه، وهذه الميزات هي:

1- الحصول على أفكار للبحث التالي:

عندما تتصفح موقع ويب في تطبيق كروم في هاتف أندرويد أو آيفون انقر فوق شريط العناوين وسترى اقتراحات البحث ذات الصلة. لنفترض أنك تقرأ مقالًا عن اليابان وأنت تخطط لرحلة قادمة. عند النقر فوق شريط العناوين، سترى قسمًا جديدًا بعنوان (مرتبط بهذه الصفحة) Related to this page مع اقتراحات لعمليات بحث أخرى، مثل: المطاعم المحلية أو مناطق الجذب السياحي في اليابان.

2- معرفة عمليات البحث الشائعة:

في تطبيق كروم في أجهزة أندرويد، يمكنك رؤية عمليات البحث الشائعة في جوجل مباشرة في شريط العناوين، وما عليك سوى فتح تبويب جديد، ثم انقر فوق شريط العناوين ومرر إلى الأسفل لمعرفة عمليات البحث الشائعة. ويمكنك أيضًا النقر فوق واحد من خيارات البحث الشائعة لمعرفة نتائج البحث عن هذا الموضوع ومعرفة المزيد عنه. وقد قالت جوجل إنها ستطلق هذه الميزة لمستخدمي نظام iOS في وقت لاحق من هذا العام.

3- ميزة Touch to Search:

قبل بضع سنوات، قدمت جوجل ميزة Touch to Search في أندرويد حتى تتمكن من البحث بسرعة عن كلمة أو عبارة مباشرة من صفحة ويب. الآن، يمكنك العثور على عمليات البحث ذات الصلة باستخدام ميزة Touch to Search أيضًا.

لنفترض أنك تقرأ مقالًا وصادفت موضوعًا تريد معرفة المزيد عنه، انقر فوق كلمة معينة، وسترى مجموعة من عمليات البحث ذات الصلة تظهر في الجهة السفلية من الشاشة، حتى تتمكن من العثور بسرعة على مزيد من المعلومات.

4- الحصول على المزيد من الاقتراحات عند البحث:

عندما تبدأ بالكتابة في شريط العناوين في تطبيق كروم في هاتفك، سترى الآن عشرة اقتراحات (بدلاً من ستة) للمساعدة في توجيه بحثك. وستظهر الاقتراحات الأكثر صلة أولاً، ويمكنك الوصول إلى المزيد من الخيارات بالتمرير إلى الأسفل، وهذه الميزة متوفرة من قبل في أندرويد، والآن أصبحت متوفرة لمستخدمي آيفون.