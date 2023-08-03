مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Flip4 و Galaxy Z Flip5

أصدرت سامسونج هاتف Galaxy Z Flip4 العام الماضي بتصميم مشابه تمامًا للطراز السابق Z Flip3، لكنها أجرت الكثير من التغييرات الأخرى، مثل: تحسينات البرامج، والمزيد من خيارات الألوان، وأضافت ميزات أكثر. ولكن هذا العام غيرت الكثير في تصميم هاتف Galaxy Z Flip5 الأحدث في سلسلة Flip.

إذ جاء هاتف Galaxy Z Flip5 مع تغييرات واضحة في التصميم، تظهر في شكل الشاشة الخارجية التي أصبحت أكبر 3.78 مرة مقارنة بشاشة Z Flip 4، وتشبه شاشة هاتف موتورولا Razr 40 Ultra. وقد أطلقت سامسونج على هذه الشاشة اسم (Flex Window) وركزت في جعلها مفيدة للمستخدمين، وأتاحت تخصيصها بما يتناسب مع التفضيلات الشخصية للمستخدم.

لا تقتصر المقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Flip4 و Galaxy Z Flip5 على الشاشة الخارجية فقط، بل هناك العديد من أوجه التشابه والاختلاف بينهما التي سنوضحها في المقارنة التالية بينهما:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف Galaxy Z Flip4 بتصميم مشابه لهاتف Z Flip3، ولكنه يتوفر بألوان إضافية، ويضم شاشة خارجية من نوع (Super AMOLED) بمقاس 1.9 بوصة.

أما هاتف Galaxy Z Flip5 فهو يأتي مع تغيير كبير في حجم الشاشة الخارجية، وهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتُسمى Flex Window. ويمكنك الاستفادة منها للرد على المكالمات، واستخدام تطبيقات محددة، والتقاط الصور، وتصوير مقاطع الفيديو، وإجراء المدفوعات، وغيرها دون الحاجة إلى استخدام الشاشة الداخلية.

وفيما يتعلق بالشاشة الداخلية، فقد احتفظت سامسونج بالمواصفات نفسها في كلا الهاتفين، إذ يضم هاتفا Galaxy Z Flip4 و Galaxy Z Flip5 شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ومستوى سطوع أقصاه 1200 شمعة.

كلا الهاتفين مقاومين للماء بحسب تصنيف IPX8، ويأتينان مع إطار مصنوع من الألومنيوم، من ناحية أخرى، أجرت سامسونج تحسينات في المفصل، إذ يتميز هاتف Galaxy Z Flip5 بأنه يغلق بشكل كامل عند طيه، والمفصل أكثر ثباتًا، على عكس طراز Flip4 الذي لا يمكن أن يكون ثابتًا تمامًا عند طيه إلى نصفين، ويترك فجوة مما يسمح للغبار والأوساخ بالتجمع والتأثير في الشاشة القابلة للطي.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Galaxy Z Flip4 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. أما هاتف Galaxy Z Flip5 فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل بنسبة 17% مقارنة بالإصدار السابق.

وبفضل المعالج الجديد من Qualcomm، يكون هاتف Z Flip5 أفضل في بعض الجوانب، إذ ستلاحظ أن الصور الملتقطة أفضل، مع أن Z Flip4 يضم مواصفات العدسات نفسها، لكن معالج Snapdragon 8 Gen 2 الخاص بهواتف جالاكسي الحديثة يعالج الصور بطريقة أفضل بكثير.

ويحصل المستخدمون أيضًا على بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة الرائعة التي تتيح لهم عدم استخدام اليدين عند القيام ببعض المهام في هاتف Z Flip5. إذ يمكنك تغيير أوضاع الكاميرا، والتكبير، وتصوير الصور من خلال إيماءة تمرير راحة اليد أمام الشاشة، وهذا بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يمتلك إمكانيات معالجة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

يعمل هاتف Galaxy Z Flip4 بنظام التشغيل أندرويد 12 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 4.1، ويمكنك ترقيته إلى نظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1.

يعمل هاتف Galaxy Z Flip5 بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1، لكنه يضم المزيد من الميزات والأدوات الجديدة بسبب وجود شاشة (Flex Window) التي يمكن استخدامها لأداء العديد من الوظائف الأساسية في الهاتف، وبسبب معالج Snapdragon الجديد المخصص لهواتف سامسونج جالاكسي الحديثة.

البطارية والشحن:

يأتي هاتفا سامسونج Galaxy Z Flip4 و Galaxy Z Flip5 مع بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط.

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip4 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ولا يدعم الزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

وسيتوفر هاتف Galaxy Z Flip5 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت. ولا يدعم الزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرا:

يضم هاتفا سامسونج Galaxy Z Flip4 و Galaxy Z Flip5 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وتدعم ميزة التركيز التلقائي Dual Pixel AF. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية، أو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 أو 240 إطارًا في الثانية.

والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

يتوفر هاتف Galaxy Z Flip5 بسعر يبدأ من 999 دولارًا، وهو متاح للطب السابق وسيتوفر في الأسواق ابتداءً من يوم 11 أغسطس القادم.

كما أنه متاح للحجز الآن في المملكة العربية السعودية بسعر 3999 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت، ويمكنك حجز الإصدار ذي سعة التخزين البالغة 512 جيجابايت بالسعر نفسه بدلًا من 4999 ريالًا، مما يوفر لك مبلغ 1000 ريال سعودي والحصول على ضعف السعة التخزينية. وهذا العرض متاح حتى يوم 10 أغسطس القادم.



ويُباع هاتف Galaxy Z Flip4 بسعر 2999 ريالًا سعوديًا للإصدار ذي سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy Z Flip4 و Galaxy Z Flip5 من سامسونج: