مراجعة لجهاز Xiaomi Pad 6 اللوحي الجديد من شاومي

أطلقت شركة شاومي الصينية جهازها اللوحي الجديد Xiaomi Pad 6 في الأسواق العالمية قبل شهر، وذلك بعد الإعلان عنه رسميًا في أبريل/ نيسان الماضي، وإطلاقه في السوق الصيني.

ويأتي الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 6 بمواصفات جيدة تجعله مناسبًا للعمل والدراسة والترفيه، وفيما يلي سنوضح جميع مواصفاته وميزاته:

التصميم والشاشة:

يتمتع جهاز Xiaomi Pad 6 اللوحي بتصميم بسيط مع إطار وجهة خلفية مصنوعان من الألمنيوم، ويزن أقل من 500 جرامٍ، كما يبلغ سمكه 6.5 ملم، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الرمادي، والذهبي، والأزرق.

ويضم هذا الجهاز شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس 11 بوصة، وبدقة 2880 × 1800 بكسلًا، وبكثافة 309 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم تقنيات Dolby Vision و (HDR10)، والتدرج اللوني الواسع DCI-P3، كما تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، وهي محمية بزجاج من نوع (Gorilla Glass 3)، ولها حافات نحيفة. .

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز Xiaomi Pad 6 اللوحي بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 870 5G) الثُماني النُوى، والمصنع بتقنية 7 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 650).

يتوفر هذا الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة في ذاكرة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

يحتوي Xiaomi Pad 6 على بطارية بسعة 8840 ميلّي أمبير/ الساعة، يمكن شحنها سريعًا بشاحن مرفق قوته 33 واطًا، ويدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي6، لكنه لا يدعم الشبكات الخلوية، أي لا يمكن إضافة شريحة اتصال خلوية له، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14.

يضم هذا الجهاز نظامًا صوتيًا يتكون من 4 سماعات خارجية تدعم تقنيات Dolby Atmos و Hi-Res Audio لتقديم تجربة صوتية مميزة.

الكاميرا:

يحتوي الجهاز اللوحي Xiaomi Pad 6 على كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل يمكنها تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا.

السعر:

يُباع جهاز Xiaomi Pad 6 بسعر 1599 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وتُباع ملحقات الجهاز مثل: لوحة المفاتيح والقلم بشكل منفصل.

إليك المواصفات الكاملة لجهاز Xiaomi Pad 6 اللوحي الجديد من شاومي: