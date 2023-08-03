ماسك: سأتحدث إلى كوك بشأن تعديل «ضريبة آبل»

قال إيلون ماسك يوم الأربعاء إنه سيتحدث إلى المدير التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، بشأن تعديل الرسوم التي تقتطعها الشركة من عمليات الشراء التي تتم عبر متجر (آب ستور).

وقال ماسك في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) دعا فيه المستخدمين إلى دعم منشئي المحتوى قائلًا: «مهم جدًا لدعم منشئي المحتوى! إذا كنت تستطيع ذلك، فيرجى الاشتراك لدى أكبر عدد من منشئي المحتوى في هذه المنصة مما تجده مثيرًا للاهتمام».

وسلّط ماسك الضوء على معاناة منشئي المحتوى، إذ قال: «ينشر الأشخاص من كافة أصقاع العالم محتوى رائعًا في إكس، لكنهم غالبًا ما يعيشون في ظروف صعبة، حيث إنه حتى بضع مئات من الدولارات شهريًا قد تغير حياتهم­».

وأشار الملياردير، الذي استحوذ على الشركة أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى إعلان الشركة السابق بأنها لن تأخذ أي شيء من إيرادات منشئي المحتوى خلال الأشهر الاثني عشرة الأولى، ثم ما نسبته 10 في المئة بعدئذ.

ولكنه أعلن هذه المرة أن إكس لن تقتطع أي شيء إلى الأبد ما دامت الإيرادات لم تتجاوز 100 ألف دولار، فعندئذ تُقتطع نسبة 10 في المئة. هذا ولا تزال الأشهر الاثني عشرة الأولى مجانية للجميع.

وفي نهاية المنشور، أشار ماسك إلى النسبة البالغة 30 في المئة التي تقتطعها آبل، وقال: «ولكنني سأتحدث إلى تيم كوك لمعرفة هل يمكن تعديل النسبة لتكون 30 في المئة فقط مما تحتفظ به إكس من أجل رفع مقدار ما يتلقاه منشئو المحتوى».

وفي الوقت الحالي، تأخذ آبل نسبة تصل إلى 30 في المئة عن جميع عمليات الشراء داخل التطبيقات في نظام (آي أو إس)، ومن ذلك: الاشتراكات التي يبيعها منشئو المحتوى عبر إكس.

يُشار إلى أن ماسك كان قد انتقد العام الماضي رسوم متجر آب ستور المفروضة على عمليات الشراء داخل التطبيقات، ووصفها بأنها «ضريبة مُخيفة بنسبة 30 في المئة».

ثم تصاعد التوتر بين ماسك وآبل إلى أن قال إن آبل هددت بحجب تطبيق تويتر من متجر التطبيقات لأسباب غير معروفة.

وبعد ذلك التصريح، التقى ماسك بكوك في مقر آبل، ثم نشر تغريدة شكره فيها على الجولة في «مقر آبل الجميل»، ثم أتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: «لقد كانت محادثة بناءة. فمن بين أشياء أخرى، حللنا سوء التفاهم بشأن احتمال أن يُحذف تويتر من متجر التطبيقات». ثم قال: «كان تيم واضحًا بأن آبل لم تكن لتفعل ذلك».

وقبل أيام، تمكّن ماسك من الحصول على استثناء من شركة آبل لتغيير اسم تطبيق المنصة في متجر (آب ستور)؛ لأن قوانين المتجر لا تسمح لأي تطبيق بأن يكون له اسم مكون من حرف واحد.