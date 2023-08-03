علي بابا تتحدى ميتا بجعل نموذجها للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر

قالت شركة (علي بابا) اليوم الخميس إنها جعلت نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها مفتوح المصدر لمطوري الطرف الثالث، إذ تهدف عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية إلى زيادة استخدام منتجاتها والقيام بدور رائد في التقنية الناشئة.

ويمكن لهذه الخطوة أن تضع علي بابا في مواجهة مع عملاقة التقنية الأمريكية ميتا، التي اتخذت خطوة مماثلة، وتشكل تحديًا محتملًا لشركة (أوبن أي آي)، التي تقف وراء روبوت الدردشة المشهور (شات جي بي تي) ChatGPT.

وأطلقت علي بابا في شهر نيسان/ أبريل الماضي نموذج اللغة الكبير التابع لها Tongyi Qianwen، مع الإشارة إلى أن نماذج اللغة الكبيرة هي أدوات للذكاء الاصطناعي تُدرَّب على كميات هائلة من البيانات، وهي تُشكل أيضًا الأساس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل: (شات جي بي تي)، التي ترّد على الأسئلة بلغة طبيعية أشبه بلغة البشر.

ويسمح نموذج Tongyi Qianwen بتوليد محتوى الذكاء الاصطناعي باللغتين الإنجليزية والصينية وله إمكانات متفاوتة.

وسوف تعمل علي بابا على توفير نموذجها المكون من 7 مليارات عامل متغير المسمى Qwen-7B، بالإضافة إلى إصدار مصمم لتطبيقات المحادثة، يُسمّى Qwen-7B-Chat.

وهذا يعني أنه يمكن للباحثين والأكاديميين والشركات على مستوى العالم استخدام النموذج لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم دون الحاجة إلى تدريب أنظمتهم الخاصة، مما يوفر الوقت والنفقات.

ولكن يتعين على الشركات التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا الحصول على ترخيص من علي بابا للقيام بذلك.

وفي حين أن علي بابا قد لا تكسب رسوم ترخيص من جعل تقنيتها مفتوحة المصدر، فإن التوزيع سيساعد الشركة في الحصول على المزيد من المستخدمين لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

ويأتي هذا في وقت تتطلع فيه أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين إلى تعزيز قسم الحوسبة السحابية من خلال الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، واستهداف الحوسبة السحابية بوصفه مجالًا مستقبليًا مهمًا للربح والنمو.

يُذكر أن ميتا كانت قد أعلنت قبل مدة عن إتاحة نموذجها اللغوي الكبير (لاما) Llama للباحثين، وتعمل مع شركات التقنية الأخرى لتعزيز اعتماد النموذج. وقالت مايكروسوفت الشهر الماضي إنها سوف تتيح نموذج (لاما 2) التابع لشركة ميتا في خدمة الحوسبة السحابية (أزور) Azure التابعة لها.

ولم تعلن علي بابا بعد عن شراكات مشابهة، ولكن إن حقق نموذج اللغة الكبير التابع لها نجاحًا في السوق، فقد يكون جذابًا لموفري الخدمات السحابية لجعله متاحًا للعملاء.

ويُعد تقديم نموذج ذكي جيد لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية محتملة لمشغلي الحوسبة السحابية.