سامسونج تطلق برنامج ضمان إعادة الشراء لسلسلة هواتف Galaxy Z الجديدة

أطلقت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات برنامج ضمان إعادة الشراء لهواتف Galaxy Z الجديدة، التي تشمل: Galaxy Z Fold5 وGalaxy Z Flip5، التي ستُطلق قريبًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح البرنامج لعملاء سامسونج فرصة تجربة سلسلة الهواتف المتطورة القابلة للطي لمدة 21 يومًا دون أي التزامات.

العملية بسيطة للغاية، يمكن للعملاء المهتمين تقديم طلب مسبق للحصول على جهاز Galaxy Z Fold5 أو جهاز Galaxy Z Filp5 عبر الموقع الإلكتروني samsung.com، ومن ثم التسجيل في برنامج ضمان إعادة الشراء. يمكنهم بعدها تجربة الهاتف لمدة 21 يومًا من تاريخ الاستلام؛ وإن أعجبهم، يمكنهم الاحتفاظ به أو إعادته واسترداد المبلغ الذي دفعوه بالكامل.

يقدم الهاتفان الجديدان تجربة فريدة من نوعها ويتميزان بتصميم أنيق وصغير الحجم مع خيارات تخصيص لا حصر لها وأداء قوي. علاوةً على ذلك، تتمتع سلسلة Galaxy Z ببطارية محسّنة وتعمل بأحدث المعالجات، ومن ثم ترسم حدودًا جديدة لما يمكن أن تقدمه الأجهزة الذكية من مزايا، سواءً في وضع الطيّ أو الفتح.

يسري برنامج ضمان إعادة الشراء فقط على الإصدار ذي سعة التخزين البالغة 512 جيجابايت من هواتف Galaxy Fold5، وGalaxy Flip5، وتستمر فترة التسجيل فيه حتى 10 أغسطس.

أهم مواصفات Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5:

يشترك هاتفا Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 في وجود مفصل جديد يسمح لهما بالطي بشكل مسطح تمامًا، مما ساعد في تحسين التصميم وتقليل سماكة الهاتفين. كما أنهما يعملان بالمعالج نفسه، وهو معالج (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل مقارنة بالإصدارات السابقة.

يضم هاتف (Galaxy Z Flip5) شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وتتميز بدقة 2640 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم ميزة (+HDR10).

أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

أصبح أهم ما يميز Galaxy Z Flip5 هو شاشته الخارجية الكبيرة التي قررت سامسونج أن تطلق عليها اسم (Flex Window) وتسمح مساحتها الكبيرة بعرض معلومات متنوعة، إلى جانب تصميمات مختلفة لعرض الوقت، والتقويم أو بيانات لأحداث وأيام متعددة. أو يمكنك عرض واجهة (Galaxy Watch6) الجديدة نفسها في الشاشة الخارجية للهاتف.

كما يمكنك تحديد أي تطبيقات تريد استخدامها فيها مثل: الرد على رسائل واتساب، أو استخدام خرائط جوجل أثناء التنقل، أو استخدام تطبيق الموسيقى، مما يتيح لك إنجاز المزيد من المهام في هاتفك دون الحاجة إلى فتحه الشاشة الداخلية الكبرى.

ويتميز هاتف (Galaxy Z Fold5) بأنه أداة قوية للإنتاجية، بفضل دعمه استخدام القلم (S Pen)، كما يدعم ميزة تُطلق عليها سامسونج اسم (وضع فلكس) Flex Mode، تتيح تقسيم الشاشة إلى قسمين – عندما يكون الجهاز مفتوحًا بزاوية 90 درجة كوضع الحاسوب المحمول – لعرض نوعين مختلفين من المحتوى أثناء استخدام التطبيقات.