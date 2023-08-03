السعودية تترأس الاجتماع الخليجي التحضيري لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات لعام 2023
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السعودية تترأس الاجتماع الخليجي التحضيري لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات

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ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اجتماع فريق العمل الخليجي للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (2023 WRC-23)، الذي عقد بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال المدة من 31 يوليو وحتى الثالث أغسطس 2023م، في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

ويهدف الاجتماع إلى توحيد المواقف حيال بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، ومناقشة العديد من الموضوعات كتنسيق استخدام النطاقات الترددية للخدمات الراديوية الأرضية والفضائية، بالإضافة إلى العمل على تمكين التقنيات المبتكرة وإتاحة النطاقات الترددية لها.

مؤتمر الاتصالات الراديوية:

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جرى خلال الاجتماع، الذي رأسه مدير عام خدمات الطيف الترددي في الهيئة السعودية المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، مناقشة الإسهامات المقدمة من دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى المواءمة حول توفير نطاقات ترددية للتطبيقات الراديوية الحديثة، التي تتضمن الجيل الخامس 5G، والمنصات العالية الارتفاع وغيرها، وكذلك التنسيق بشأن تمكين خدمات المحطات الأرضية المتحركة عبر الأقمار الصناعية (ESIMs)، وتعزيز التقنيات الراديوية المبتكرة وتمكين الاستخدامات المعفاة من ترخيص الطيف الترددي.

الجدير بالذكر أن الاجتماع ينعقد بشكل دوري ضمن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي يقام كل أربعة أعوام، وتتمحور أعماله حول استعراض ومراجعة لوائح الراديو، والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدامات الطيف الترددي ومراجعة لوائح ومعاهدات الاتصالات الدولية وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.

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