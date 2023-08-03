الإعلان عن هاتفي نوكيا 150 ونوكيا 130 إصداري 2023

أعلنت شركة نوكيا عن هاتفين تقليدين جديدين لا ينتميان إلى فئة الهواتف الذكية، وهما هاتفا نوكيا 150 ونوكيا 130 بإصدارين جديدين لعام 2023.

وأُطلق هاتف نوكيا 150 لأول مرة عام 2016، ثم ظهر بنسخة أخرى جديدة عام 2020، مع بعض التغيير في التصميم الخارجي، والاحتفاظ بكافة المزايا الأساسية لتلك الفئة من الهواتف.

ويحمل هاتف نوكيا 150 بطارية بسعة 1450 ملي أمبير يمكنها الصمود لعدة أيام، كما يدعم الهاتف موجات الراديو ويضم مشغلًا لملفات MP3 الصوتية، ويحتوي على منفذ للسماعات السلكية من أجل الاستماع إلى الملفات الصوتية أو إذاعات الراديو.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ذات دقة منخفضة مع فلاش ليد LED، ويمكن إضافة بطاقة ذاكرة خارجية إضافية من نوع microSD من أجل زيادة مساحة التخزين المنخفضة، وتخزين الملفات الصوتية والتسجيلات.

ولهاتف نوكيا 150 شاشة بقياس 2.4 إنشًا، ويأتي بتصميم متين مصنوع من مواد بلاستيكية، ويدعم معيار IP52 الذي يمنح الهاتف مقاومة محدودة ضد الغبار ورذاذ الماء، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأسود والأحمر والأزرق.

وأما هاتف نوكيا 130 فهو يُعد تحديثًا لهاتف نوكيا 125 الذي صدر عام 2020، ويحمل مواصفات شبيهة بهاتف نوكيا 150، وهو أيضًا مصنوع من مواد بلاستيكية، وله سماعة خارجية كبيرة في الجهة الخلفية، تحيط بشكل دائري فلاش ليد يمكنه استخدامه كمصباح عند الحاجة؛ إذ لا يحتوي الهاتف على كاميرا من أي نوع، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأزرق والذهبي والأرجواني.

ولم تكشف نوكيا حتى الآن عن أسعار الهاتفين، لكن يتوقع أن يكون مثل الإصدارات السابقة، وهي 30 دولارًا لهاتف نوكيا 150، ونحو 20 دولارًا لهاتف نوكيا 130.