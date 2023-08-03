أفضل هواتف أندرويد التي تدعم شبكات الجيل الخامس في عام 2023

تشهد شبكات الجيل الخامس (5G) انتشارًا واسعًا في عام 2023، لذلك تتسابق العديد من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية لتقديم أفضل الهواتف التي تدعم هذه التقنية الحديثة، ولكن عند اختيار واحد من هذه الهواتف لا بد من التركيز في المواصفات والميزات الأخرى المتوفرة فيه، للتأكد من أنه يلبي جميع احتياجاتك بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس.

وفي هذا المقال، سنذكر خمسة من أفضل هواتف أندرويد التي تدعم تقنية الجيل الخامس 5G في عام 2023:

1- هاتف Pixel 7 Pro من جوجل:

يعمل هاتف Pixel 7 Pro بمعالج من نوع (Tensor G2) من جوجل، وهو معالج فائق الكفاءة، ويدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي Wi-Fi 6E وشبكات الجيل الخامس 5G.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز، ويوفر عمر البطارية ممتاز مع دعم الشحن اللاسلكي، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13.

يتضمن هذا الهاتف نظام كاميرا متطور، مع العديد من الميزات المدمجة في تطبيق الكاميرا للحصول على صور أكثر وضوحًا، وتسهيل تعديلها مباشرة من تطبيق الصور.

يبدأ سعر هاتف Google Pixel 7 Pro من 899 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel).

2- هاتف Galaxy S23 Ultra من سامسونج:

عندما أطلقت سامسونج سلسلة Galaxy S23 في وقت سابق من هذا العام، لاحظنا أن الهواتف الثلاثة جاءت مع ترقيات ممتازة مقارنةً بتشكيلة S22. وقد حصل هاتف Galaxy S23 Ultra الرائد على أكبر عدد من الترقيات، مع إضافة بعض البرامج الجديدة والميزات الحديثة في الكاميرا.

يعمل هاتف Galaxy S23 Ultra بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الفائق الكفاءة ويضم بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة لتقديم أداء متميز سواء كنت تلعب أو تتصفح الويب. ويضم هذا الهاتف شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس 6.8 بوصة ويأتي مع قلم مدمج، بالإضافة إلى نظام كاميرا جديد ومتطور مع عدسة أساسية بدقة 200 ميجابكسل.

يعمل هاتف Galaxy S23 Ultra بنظام أندرويد 13 وسيتلقى تحديثات حتى نظام أندرويد 17 وترقيات الأمان حتى عام 2028، حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام هذا الهاتف لسنوات عديدة.

يبدأ سعر هاتف Galaxy S23 Ultra من 1200 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأحمر، والأخضر (Lime).

3- هاتف Google Pixel 7 من جوجل:

يُعد Google Pixel 7 خيارًا ممتازًا إذا كنت تريد التمتع بميزات هواتف Pixel الحديثة بسعر جيد، إذ يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G ومثل طراز Pro، يعمل Pixel 7 بمعالج من نوع Tensor G2 من جوجل، مما يوفر أداءً قويًا وكفاءة عالية. ويأتي مع شاشة من نوع OLED وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وتتميز الشاشة بأنها سلسة وسريعة الاستجابة.

يحتوي هذا الهاتف على مجموعة من ميزات الكاميرا نفسها الموجودة في Pro، مثل: Photo Unblur و Night Sight، ويضم بطارية سعتها 4355 ميلّي أمبير/ الساعة تسمح لك باستخدام الهاتف لمدة يوم كامل بشحنة واحدة. ويعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 13 ومن المتوقع أن يتلقى ثلاثة ترقيات لنظام التشغيل وتحديثات الأمان لمدة خمس سنوات.

يبدأ سعر هاتف Pixel 7 من 599 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Obsidian) والأخضر (Lemongrass) و(الأبيض) Snow.

4- هاتف Galaxy A54 5G من سامسونج:

يُعد هاتف Galaxy A54 5G أحدث إصدار من سلسلة A ذات الأسعار المتوسطة، فهو يُباع بسعر 450 دولارًا فقط، ولكنه يحتوي على الكثير من المواصفات الممتازة، فهو يأتي مع شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس 6.4 بوصات مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويضم كاميرا ثلاثية العدسات الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والكثير من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الموجودة في سلسلة S23 الرائدة.

يعمل هاتف A54 بمعالج من نوع Exynos 1380 الثماني النواة والفائق الكفاءة، ويدعم شبكات 5G، ويضم بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة تسمح لك باستخدام الجهاز يومًا كاملاً دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

يُباع هاتف Galaxy A54 5G بسعر 450 دولارًا ويتوفر بلونين هما: الأسود، والبنفسجي.

5- هاتف OnePlus Nord N30 5G:

يُعد OnePlus Nord N30 5G من الهواتف التي تجمع بين السعر المنخفض، والأداء الجيد فهو يعمل بمعالج (Snapdragon 695) ويضم شاشة تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة وسعره 300 دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع بأداء سلس وخالي من التأخير، حتى عندما تلعب بألعاب الفيديو الثقيلة، وستحصل على شحن سريع، إذ يمكن شحن الهاتف حتى 20 دقيقة فقط وستقترب البطارية من نسبة 100%.