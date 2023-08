أبرز ميزات خرائط جوجل التي تُسهّل عليك التنقل 

لا تقتصر أهمية خرائط جوجل على منحك اتجاهات السير نحو وجهة معينة، بل تحتوي على الكثير من الميزات التي تساعدك في اكتشاف أماكن جديدة وقراءة المراجعات، ويمكنك أيضًا التحقق من أشياء مثل: جودة الهواء وإذا كان المكان يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة أم لا، ومع ميزة (العرض الغامر) Immersive View، يمكنك معرفة تفاصيل أي مكان جديد قبل الذهاب إليه.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من الميزات الأخرى المفيدة التي تُسهّل تنقلاتك، وسنذكر منها ما يلي:

1- ميزة Live View لتسهيل التنقل سيرًا على الأقدام:

قد يكون العثور على اتجاهات الطريق عندما تسير على أقدامك في مكان جديد أمرًا صعبًا، لذلك أضيفت ميزة Live View لإرشادك إلى الاتجاه الصحيح بطريقة واضحة.

ولاستخدام Live View، اتبع الخطوات التالية:

ابحث عن وجهة معينة في خرائط جوجل ثم انقر فوق (الاتجاهات) Directions . فوق الخريطة في شريط الأدوات، حدد الأيقونة التي تشير إلى المشي ثم انقر فوق Live View. اتبع التعليمات التي تظهر في الشاشة لمساعدة الخرائط في العثور على موقعك، وبمجرد أن تعرف مكانك، ستظهر اتجاهات معروضة في شاشة هاتفك. سيهتز هاتفك حتى عندما يحين وقت الدوران أو عندما تصل إلى وجهتك.

2- إمكانية إضافة وجهات متعددة:

عندما تضطر إلى التوقف في أكثر من محطة خلال رحلتك، يمكنك إضافة وجهات متعددة في خرائط جوجل، وستحدد الخرائط أفضل مسار يضم جميع وجهاتك وتمنحك وقت الوصول المقدر.

ولتجربة ذلك، اتبع الخطوات التالية:

بعد البحث عن وجهتك الأولى، انقر فوق (الاتجاهات) Directions، ثم انقر فوق النقاط الثلاث في الجهة اليمنى العلوية. انقر فوق ( Add stop ) وابحث عن وجهتك التالية. كرر هذه العملية حتى تضيف كل المحطات التي تود التوقف فيها، ثم انقر فوق (تم) Done. يمكنك إضافة ما يصل إلى تسع محطات، وتغيير ترتيبها، وإزالة بعض المحطات ومشاركة الاتجاهات مع الآخرين.

3- الوصول إلى الخرائط بدون اتصال بالإنترنت:

إذا كنت تقود سيارتك في منطقة لا يتوفر فيها اتصال بالإنترنت، فبإمكانك الوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه بتنزيل خريطة لتلك المنطقة لاستخدامها في وضع عدم الاتصال.

لاستخدام هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق صورة حسابك الشخصي في خرائط جوجل في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة. انقر فوق ( Offline maps) ، ثم اختر Select your own map . حدد المنطقة التي ترغب في الوصول إليها في حالة انقطاع الاتصال بالإنترنت، ثم انقر فوق (تنزيل) Download . بعد ذلك، يمكنك استخدام هذه الخريطة بدون اتصال بالإنترنت.

4- ميزة الأماكن المحفوظة:

يمكنك استخدام ميزة الأماكن المحفوظة لإنشاء قوائم بالأماكن التي تريد الذهاب إليها في المستقبل، وهي مفيدة عند التخطيط للسفر.

للبدء باستخدام هذه الميزة، انقر فوق تبويب (المحفوظة) Saved في الجهة السفلية من الشاشة الرئيسية للخرائط. ثم يمكنك إنشاء قوائم جديدة أو استخدام القوائم الأساسية، مثل: (المفضلات) Favorites، و (أريد الذهاب إليها) Want to go. وبمجرد إنشاء قائمة جديدة، سيظهر زر (إضافة) Add، يمكنك استخدامه لإضافة مواقع إلى القائمة.

وإذا وجدت مكانًا تريد إضافته إلى قائمة معينة أثناء تصفح خرائط جوجل، فاسحب الشاشة إلى الأعلى، ثم مرر إلى اليمين، وانقر فوق (حفظ) Save وحدد القائمة التي ترغب في إضافة الموقع إليها. ويمكنك أيضًا إضافة ملاحظات لتذكير نفسك بالمعلومات المهمة الخاصة بالموقع، ومشاركة القوائم مع أشخاص آخرين.

5- المراجعات والتقييمات:

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى البحث عبر الإنترنت عن المكان الجديد الذي يرغبون في زيارته، مثل: المطاعم، والمتاحف، والفنادق وذلك لقراءة التقييمات والمراجعات وتعليقات الأشخاص الذين جربوا تلك الأماكن من قبل.

لكن يمكنك القيام بذلك من خرائط جوجل مباشرة دون الحاجة إلى البحث عبر مواقع الويب، وللوصول إلى كل هذه التفاصيل، ابحث في خرائط جوجل عن المكان الذي تود زيارته ثم مرر إلى الأسفل لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والمراجعات التي أضافها الأشخاص الذين زاروا هذا المكان.