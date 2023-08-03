آبل تعمل على تطوير الجيل الثاني من جهاز التتبع AirTag

تعمل آبل حاليًا على الجيل الثاني من جهاز التتبع الخاص بها AirTag، وفقًا لما ذكره المحلل الشهير المتخصص في شؤون آبل “مينج تشي كو”.

ومن المرجح أن يحافظ الإصدار القادم على المزايا نفسها الموجودة في الإصدار الحالي من الجهاز، مع إضافة مزايا جديدة مثل التكامل مع نظارة آبل “فيجين برو” الجديدة التي تعتمد على الواقع المختلط.

وقال “كو” في منشور له على منصة إكس – تويتر سابقًا – إنه يعتقد أن آبل تود بناء نظام أجهزة جديد يعتمد على “الحوسبة المكانية” عبر استخدام نظارة “فيجين برو” كنواة للتكامل مع الأجهزة الأخرى، ومنها جهاز AirTag 2.

ويتوقع أن تطلق آبل الجيل الثاني من الجهاز خلال الربع الأخير من العام القادم.

وتوقع “كو” أن تحدث آبل منتجاتها الأخرى للتكامل مع نظارة “فيجين برو” ومنها أيضًا هواتف آيفون 15 القادمة التي ستحمل شريحة محدثة لتقنية النطاق الفائق العرض التي تعطي الأجهزة ميزة الوعي المكاني.

وتحمل هواتف آيفون 11 حتى هواتف آيفون 14 الحالية شريحة النطاق الفائق العرض U1، كما توجد داخل الجيل الأول المتاح حاليًا من جهاز AirTag.

وكانت آبل قد أعلنت عن الجيل الأول من جهاز AirTag مطلع عام 2021، وتُقدر مبيعات آبل من الجهاز بنحو 20 مليون وحدة خلال عام 2021، ونحو 35 مليون وحدة خلال عام 2022، ويُستخدم الجهاز بصفة أساسية لتتبع المقتنيات الشخصية وعرضها موقعها بدقة ضمن منصة آبل للعثور على الأجهزة Find My.