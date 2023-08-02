موتورولا تعلن عن هاتفها الأحدث Moto G14

أعلنت شركة موتورولا يوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الجديد (موتو جي14) Moto G14 الذي يمتاز عن هواتف السلسلة الأخرى بأنه يقدم شاشة بدقة +FHD.

وتأتي شاشة (موتو جي14) بمقاس 6.5 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل مع نسبة طول إلى عرض قدرها 20:9، وهي تأتي من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD، ولكنها تأتي بمعدل تردد قدره 60 هرتزًا مقارنةً بمعدل 90 هرتزًا في هاتف (موتو جي13).

ويحتوي هاتف موتورولا الجديد على الشريحة الثمانية النوى (يونيسوك تي616) Unisoc T616 المصنوعة بتقنية 12 نانومتر مع نواتي (كورتكس-أي75) Cortex-A75 بتردد 2.0 جيجاهرتز، وست نوى (كورتكس-أي55) Cortex-A55 بتردد 1.8 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات (مالي-جي57 إم بي1) Mali-G57 MP1.

ويأتي (موتو جي14) مع بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة تكفي، بحسب الشركة، للعمل لمدة تصل إلى 94 ساعة من تشغيل الصوتيات، ومدة تصل إلى 16 ساعة من تشغيل الفيديو. وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا (باستخدام الشاحن المرفق الذي يدعم الشحن باستطاعة 20 واطًا). وللمقارنة، فإن هاتف (موتو جي13) يدعم الشحن باستطاعة 10 واط.

وبالإضافة إلى منفذ (يو إس بي-سي) USB-C، يوجد منفذ لسماعات الأذن، بالإضافة إلى دعم راديو إف إم، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من مكبرات صوت إستريو مع دعم تقنية (دولبي أتموس) Dolby Atmos للاستماع إلى الصوتيات.

ويحتوي الهاتف على ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD التي يمكن وضعها أيضًا مع شريحتي (سيم) SIM في الوقت نفسه.

ويقدم (موتو جي14)، الذي يزن 177 جرامًا ويأتي بسماكة 7.99 ملم، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف مقاومة رذاذ الماء وفق معيار IP52، وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع في زر جانبي. ويتوفر الهاتف باللونين الأزرق، والرمادي، وسوف يتوفر باللونين البنفسجي والأبيض قريبًا.

هذا، وقد أتاحت موتورولا طلب هاتف (موتو جي14) في الهند، وسوف يُطلق اعتبارًا من 8 آب/ أغسطس الجاري، وذلك بسعر يعادل 120 دولارًا أمريكيًا.