مقارنة بين هاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro من جوجل

تُعد هواتف جوجل Pixel 7 و Pixel 7 Pro من أفضل هواتف أندرويد المتوفرة في السوق حاليًا، وكلاهما يتمتعان بتصميم مميز مع شريط معدني محيط بالكاميرا من الخلف، ويعملان بمعالج جوجل (Tensor G2) ويحتويان على العديد من الميزات القوية. فإذا كنت تفكر في شراء هاتف Pixel 7 أو Pixel 7 Pro ولكنك لم تحدد أيهما الأنسب لك، فيمكن للمقارنة التالية أن تساعدك في الاختيار:

التصميم:

يأتي هاتفا Pixel 7 و Pixel 7 Pro مع شاشة أمامية محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، وحماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى وجود إطار معدني لامع من الألمنيوم يغطي الحافات. وكلاهما يدعمان مقاومة الماء وفقًا لمعيار IP68، بحيث يتحملان الغمر تحت عمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يأتي Pixel 7 Pro بسماكة أعلى تعادل 8.9 ملم، ووزنه 212 جرامًا، أما هاتف Pixel 7 فتبلغ سماكته 8.7 ملم، ووزنه 197 جرامًا.

الشاشة:

يضم هاتف Pixel 7 Pro شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة 3120×1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، بسطوع يصل إلى 1500 شمعة، وكثافة تبلغ 512 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

أما هاتف Pixel 7 فهو يضم شاشة من نوع (AMOELD) بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وكثافة تبلغ 416 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

الكاميرا:

يضم هاتف Pixel 7 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل.

أما بالنسبة إلى إمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف Pixel 7 Pro تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية في هاتف Pixel 7 Pro فهي تأتي بدقة 10.8 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية في هاتف Pixel 7 فهي ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

وفيما يتعلق بإمكانيات الكاميرات الخلفية في تسجيل الفيديو، فيمكن لكاميرا هاتف Pixel 7 تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 10.8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل كلا الهاتفين بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر وبتردد أقصاه 2.85 جيجاهرتز، وكلاهما يضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Mali-G710 MP7).

أما بالنسبة إلى البطارية، فإن هاتف Pixel 7 Pro يحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا، لكنه لا يأتي مع شاحن في الصندوق. يستمر الهاتف بالعمل لمدة يوم تقريبًا. كما أنه يدعم الشحن السريع، حتى تتمكن من شحن البطارية إلى نسبة تصل إلى 50% في قرابة نصف ساعة.

أما هاتف Pixel 7 فهو يحتوي على بطارية سعتها 4355 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط، بينما يدعم طراز Pixel 7 تقنية الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 10 واط، والشحن اللاسلكي العكسي.

يتوفر Pixel 7 بذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ويتوفر Pixel 7 Pro بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وكلاهما لا يدعمان الزيادة من خلال بطاقات MicroSD.

كلا الهاتفين يدعمان اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ويعملان بنظام التشغيل أندرويد 13.

السعر:

يبدأ سعر هاتف Pixel 7 من 599 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Obsidian) والأخضر (Lemongrass) و(الأبيض) Snow.

ويبدأ سعر هاتف Pixel 7 Pro من 899 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel).

أيهما المناسب لك؟

يتشابه كلا الهاتفين في معظم الميزات، وسيعتمد الاختيار بينهما بشكل أساسي على المبلغ الذي تخطط لإنفاقه، وحجم الهاتف وميزات الكاميرا.

وبالإضافة إلى أن Pixel 7 Pro يحتوي على بعض الميزات الجيدة الإضافية مقارنةً بهاتف Pixel 7 خاصةً ميزات الكاميرا، فهو أكبر حجمًا، إذ يضم شاشة بمقاس 6.7 بوصات مقارنة بمقاس 6.3 بوصة في Pixel 7. لذا، إذا كنت لا تهتم بالسعر وتفضل الهواتف الكبيرة، وترغب في الاستفادة من نظام الكاميرا الأفضل والشاشة الأكبر، فإن Pixel 7 Pro هو الخيار الأفضل لك. أما إذا كنت تريد هاتف أصغر قليلًا، وبسعر أقل، فإن هاتف Pixel 7 هو المناسب لك.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 7 Pro و Pixel 7: