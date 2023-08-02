مقارنة بين سماعتي AirPods Pro (الجيل الثاني) من آبل و WF-1000XM5 من سوني

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية WF-1000XM5 الجديدة من سوني بجودة صوت عالية مع دعم ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة، وعمر البطارية الطويل، وتُعد منافسًا لسماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) من آبل. وتأتي سماعة سوني WF-1000XM5 بحجم أقل ووزن أخف مقارنة بالإصدار السابق، مما يجعلها أكثر راحة في الأذن خاصة عند استخدامها لفترات طويلة.

فإذا كنت تفكر في شراء سماعة أذن لاسلكية جديدة، فيمكن أن تساعدك المقارنة التالية بين سماعتي AirPods Pro (الجيل الثاني) من آبل و WF-1000XM5 من سوني في اختيار الأنسب لك:

التصميم:

تأتي سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) بتصميم بسيط مشابه لتصميم الإصدار السابق مع جسم أبيض مصحوب بسيقان قصيرة. وتتميز هذه السماعات بفتحات تهوية سوداء، كما تحتوي على طرف من السيليكون يتناسب بشكل مريح مع الأذن.

أما سماعات سوني WF-1000XM5 فهي تأتي بتصميم مشابه لتصميم طراز XM4، ولكن مع بعض التغييرات الطفيفة، فهي دائرية الشكل إلى حد كبير ولكنها أصغر بنسبة 20% وأخف بنسبة 20% من الطراز السابق. وتقول شركة سوني أن تصميم هذه السماعات يجعلها أكثر راحة عند ارتدائها لفترات طويلة من الزمن.

كلتا السماعتين مقاومتان للماء بحسب تصنيف IPX4، وهذا يعني أنه يمكن استخدامهما أثناء ممارسة التمارين الرياضية حتى لو تعرضت للعرق أو رذاذ الماء.

الميزات الأساسية:

توفر سماعات AirPods Pro، التي تضم محركًا مخصصًا ومضخمًا ديناميكيًا، صوتًا رائعًا وواضحًا، وتعمل هذه السماعات بشريحة H2 من آبل، وتحتوي على الكثير من الميزات، مثل: إلغاء الضوضاء النشيطة ووضع الشفافية الذي يسمح لك بسماع الأصوات المحيطة بك دون التأثير في جودة الصوت الصادر من السماعات.

كما تتميز AirPods Pro بميزة الصوت المكاني (Spatial Audio)، الذي يأتي من جميع الاتجاهات لتوفير تجربة استماع غامرة.

تتميز سماعات سوني WF-1000XM5 بأنها تصدر صوتًا واضحًا ونقيًا دون تشويش، وتعمل هذه السماعات بمعالج سوني المدمج الجديد Integrated Processor V2، ومعالج إلغاء الضوضاء QN2e، ويعمل كلا المعالجين مع نظام الميكروفونات في كل سماعة من أجل تقديم جودة عالية فيما يتعلق بإلغاء الضوضاء.

ويعمل مكبر الصوت Dynamic Driver X في سماعة سوني WF-1000XM5 على إعادة إنتاج الترددات الأقل بصورة أفضل، في حين أن سدادة الأذن في كل سماعة تحتوي على مادة فريدة مصنوعة من مادة البولي يوريثان، التي تقلل الضوضاء عند الترددات العالية.

بالنسبة للتحدث أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية، فإن سوني قد أضافت ميزة Speak-to-Chat التي يمكنها إيقاف المقاطع الصوتية مؤقتًا تلقائيًا بمجرد البدء بالتحدث إلى شخص آخر، حتى تتمكن من إجراء محادثة واضحة دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل المقاطع الصوتية التي تستمع إليها، وبعد انتهاء الدردشة، تبدأ الموسيقى بالعمل مرة أخرى.

البطارية والشحن:

يمكن أن تستمر سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) في العمل لمدة تصل إلى 6 ساعات من وقت الاستماع مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC، وتنخفض المدة إلى خمس ساعات ونصف مع تفعيل ميزة الصوت المكاني وتتبع الرأس الديناميكي، وتستمر في العمل لمدة تصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن.

أما سماعات سوني فهي تستمر في العمل لمدة تصل إلى 8 ساعات مع تفعيل ميزة ANC أو 12 ساعة عند إيقاف تفعيل ANC، وما يصل إلى 24 ساعة من إجمالي وقت الاستخدام مع علبة الشحن.

وعند إعادة الشحن، يمكن أن تشحن سماعات سوني لمدة ثلاث دقائق ثم استخدامها لمدة 60 دقيقة، بينما تحتاج سماعات AirPods Pro إلى الشحن لمدة خمس دقائق لتتمكن من استخدامها لمدة 60 دقيقة.

الاتصال بالأجهزة الأخرى:

يمكن لسماعتي AirPods Pro (الجيل الثاني) و WF-1000XM5 الاتصال بالأجهزة المختلفة بسهولة باستخدام بلوتوث 5.3. وبالنسبة إلى سماعة آبل، فهي توفر ميزات إضافية عند إقرانها بأجهزة آبل المختلفة، ويتضمن ذلك التبديل التلقائي بين الأجهزة، والإعداد البسيط والسريع مع أجهزة آبل، وميزة مشاركة الصوت (audio sharing).

تدعم سماعة سوني تقنية LDAC لتقديم جودة صوت عالية عند الاتصال لاسلكيًا عبر البلوتوث مع الأجهزة الأخرى، وتقنية DSEE لرفع جودة الصوت عند تشغيل الملفات الصوتية المضغوطة.

السعر:

تُباع سماعة سوني WF-1000XM5 بسعر 300 دولار، وتتوفر بلونين، هما: الأسود والفضي. أما سماعة آبل فهي تُباع بسعر 249 دولار وتتوفر باللون الأبيض فقط.

أيهما تختار؟

كلتا السماعتين تتمتعان بميزات ممتازة ويصدران صوتًا واضحًا وعالي الجودة، وسيعتمد الاختيار بينهما على الأجهزة الأخرى التي تود إقران السماعات معها، والسعر.

فإذا كنت تمتلك هاتف آيفون أو حاسوب ماك أو أجهزة أخرى من آبل، فمن الأفضل اختيار سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) لتتمكن من الاستمتاع بجميع الميزات التي توفرها هذه السماعات عند ربطها بأجهزة آبل، أما إذا كنت تستخدم أي أجهزة من علامات تجارية أخرى فيمكن اختيار سماعات سوني.

أما إذا كنت غير مهتم بالأجهزة الأخرى، وستعتمد في اختيارك على السعر فقط، فستكون سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) هي الأنسب لأن سعرها أقل.