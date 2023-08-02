مقارنة بين جهازي +Galaxy Tab S9 من سامسونج و iPad Air 2022 من آبل

أعلنت سامسونج عن أحدث سلسلة من أجهزتها اللوحية في نهاية الأسبوع الماضي، وهي سلسلة Galaxy Tab S9 التي تتضمن ثلاثة أجهزة، هي: Tab S9 و +Tab S9 و Tab S9 Ultra. ويبدو أن جهاز +Tab S9 الذي يأتي بمقاس 12.4 بوصة سيكون من أفضل الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، وسيكون أيضًا منافسًا لجهاز iPad Air اللوحي من آبل بمقاس 10.9 بوصة.

فإذا كنت تتساءل هل يجب عليك شراء +Tab S9 الجديد من سامسونج أم جهاز iPad Air من آبل الذي صدر العام الماضي، ستساعدك المقارنة التالية في اختيار الأفضل لك:

1- جهاز iPad Air 2022 اللوحي من آبل:

يضم جهاز iPad Air 2022 شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 12.4 بوصة، وبدقة تعادل 2800 × 1752 بكسل، ويعمل بمعالج من نوع M1 من آبل الثماني النوى وبتردد أقصاه 3.2 هرتز، ويعمل بنظام التشغيل iPadOS 15.4 ويدعم التحديث إلى نظام iPadOS 16.5، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6) و بلوتوث 5.0.

يحتوي على بطارية سعتها 7606 ميلّي أمبير/ الساعة، ويتوفر هذا الجهاز اللوحي بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة 64 أو 256 جيجابايت.

يضم جهاز iPad Air 2022 كاميرا خلفية أحادية العدسات، بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

كما يحتوي هذا الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يُباع جهاز iPad Air 2022 في السوق الإماراتي بسعر يبدأ من 2499 درهمًا، وفي السوق السعودي بسعر يبدأ من 2699 ريالًا، ويتوفر بخمسة ألوان، هي: الأبيض (Starlight)، والوردي، والرمادي (Space Gray)، والبنفسجي والأزرق.

2- جهاز +Galaxy Tab S9 اللوحي من سامسونج:

يأتي +Galaxy Tab S9 بتصميم أنيق وبسيط مع هيكل مصنوع من الألمنيوم وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لتصنيف IP68، ويأتي مع قلم S Pen وهو أيضًا مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP68.

يضم هذا الجهاز شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 12.4 بوصة، وبدقة 2800 × 1752 بكسل، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، ويعمل هذا الجهاز بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يحتوي على بطارية سعتها 10090 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، ويضم هذا الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، ولكن يمكنك زيادتها باستخدام بطاقة ذاكرة microSD الخارجية.

يعمل جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9 اللوحي بنظام أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، ويدعم شبكات الواي فاي 6، والبلوتوث 5.3. ويمكنك استخدام هذا الجهاز للأعمال المكتبية خاصة بعد ربطه بلوحة المفاتيح والعمل كأنه حاسوب محمول صغير، واستخدام قلم S Pen الذي يأتي مع الجهاز.

يضم هذا الجهاز كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم ميزة (HDR) ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة وتأتي بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، تدعم ميزة (HDR)، ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

جهاز +Galaxy Tab S9 مُتاح للحجز السابق بسعر يبدأ من 999 دولارًا و99 سنتًا، ويتوفر بلونين هما: الأسود الجرافيتي والبيج، وسيبدأ طرحه في الأسواق في 11 أغسطس.

أيهما تختار؟

يعد +Galaxy Tab S9 الجديد من سامسونج جهازًا لوحيًا رائعًا يوفر توازنًا بين Tab S9 الأساسي و Tab S9 Ultra الأكبر حجمًا، من حيث المواصفات والميزات والسعر، ويُعد هو الخيار الأفضل لمعظم الأشخاص الذين يرغبون في جهاز لوحي من تشكيلة Tab S9 الجديدة. ومقارنة بجهاز iPad Air 2022، يأتي+Tab S9 مع شاشة أكبر وهو مقاوم للماء والغبار IP68. ومع أنه سعره أعلى قليلًا من سعر iPad Air، لكنه يوفر خيارات أكبر من سعة ذاكرة التخزين الداخلية ويدعم الزيادة عبر بطاقة microSD، بالإضافة إلى ذلك فهو يأتي مع قلم S Pen.

فإذا كنت، تفكر في استخدام جهاز لوحي للعمل وتخزين الملفات وتدوين الملاحظات، فسيكون +Galaxy Tab S9 هو الأنسب لك، أما إذا كنت تمتلك هاتف آيفون وتود أن تستخدم جهاز لوحي من العلامة التجارية نفسها لتسهيل الاتصال ونقل الملفات، فاختر جهاز iPad Air 2022 من آبل.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي +Galaxy Tab S9 من سامسونج و iPad Air 2022 من آبل: