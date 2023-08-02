مايكروسوفت تضيف خاصية الصوت المكاني إلى تيمز

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق خاصية الصوت المكاني Spatial Audio لمنصة التعاون والتواصل عبر مكالمات الفيديو “تيمز” في أجهزة الحاسوب.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت اختبار خاصية الصوت المكاني في تيمز في شهر أبريل/ نيسان الماضي قبل الإعلان عن توفرها لجميع المستخدمين.

وتعالج تلك الميزة الصوت باستخدام مرشحات وتأثيرات صوتية محددة، من أجل محاكاة الطبيعة الفيزيائية للصوت في العالم الحقيقي، لتجعل المستخدم يشعر كأنه جزء من المحتوى المسموع.

ومن أبرز فوائد ميزة الصوت المكاني منح المستخدمين القدرة على تحديد موقع ومصدر الصوت عند الاستماع للمحتوى.

وقالت مايكروسوفت في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي إن الميزة الجديدة تعمل على “محاذاة موقع الصوت لكل مشارك مع الفيديو الممثل له، لتسهيل تتبع المتحدثين، والفهم بصورة أفضل عندما يتحدث عدة مشاركين في المحادثة في الوقت نفسه، وتقليل إجهاد الاجتماع والحمل المعرفي”.

وتقترح مايكروسوفت استخدام سماعات سلكية للرأس أو الأذن، أو أجهزة الحاسوب بسماعات ستريو خارجية، كما تستطيع بعض السماعات اللاسلكية الاستفادة من تلك الميزة مثل بعض سماعات آبل آيربودز وبعض الإصدارات الأخرى من سوني وسامسونج وغيرها.

ويمكن لمستخدمي منصة مايكروسوفت تيمز الاستفادة من ميزة الصوت المكاني في الحواسيب العاملة بنظام ويندوز أو ماك، بالذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم الضغط على الأجهزة Devices، ثم التأكد من تفعيل خيار الصوت المكاني Spatial Audio.

وكانت آبل قد سبق لها إضافة تلك الميزة في تطبيق محادثات الفيديو فيس تايم عام 2021 مع إطلاق نظام ماك أو إس Monterey.