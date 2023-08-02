كاسبرسكي: كيف تكتشف التزييف الصوتي العميق؟

قدّم خبراء من كاسبرسكي بعض المعلومات حول طرق تمييز التزييف الصوتي العميق. واشتق مصطلح “التزييف العميق من جزأين وهما (“التعلم العميق” Deep learning + “التزييف” Fake)، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي حقق نموًا سريعًا على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويمكن الاستعانة بالتعلم الآلي لإنشاء صور مزيفة أو مقاطع فيديو أو محتوى صوتي تبدو مقنعة جدًا. ولتحديد إذا كانت بعض المقاطع الصوتية مزيفة أم كلام حقيقي صادر بالفعل عن إنسان، يمكن الرجوع إلى العديد من الخصائص التي يجب التدقيق فيها، وهي: طابع الصوت أو الكلام وطريقته ونغماته. فعلى سبيل المثال، يعطي التزييف الصوتي العميق رتابة غير طبيعية في الكلام. وهناك ميزة أخرى يجب اعتبارها، وهي جودة الصوت. لذلك، يجب الانتباه إلى الكلام غير المقروء والأصوات الغريبة عند الاستماع إلى رسالة أو مكالمة صوتية.

إن تقنية التزييف العميق في حد ذاتها غير مؤذية، ولكن عندما تقع في أيدي المحتالين يمكن أن تصبح أداة خطيرة، نظرًا لاستغلالها في الكثير من فرص الخداع أو التشهير أو التضليل. ولكن لا توجد هناك أي حالات خداع جماعية تتضمن تغيير الصوت، رغم حالات بارزة عديدة شملت تزوير الصوت العميق.

وفي عام 2019، استخدم المحتالون هذه التكنولوجيا لسرقة إحدى شركات الطاقة في المملكة المتحدة. ونشرت محادثة هاتفية تظاهر فيها المحتال بأنه الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية الرئيسية لتلك الشركة، وطلب تحويلًا عاجلًا قدره 220 ألف يورو إلى حساب إحدى الشركات الموردة. وبعد عام واحد، وتحديدًا في عام 2020، استخدم المحتالون تقنية التزييف العميق لسرقة ما يصل إلى 35 مليون دولار من شركة يابانية.

وقال ديمتري أنيكين، كبير علماء البيانات في كاسبرسكي: “لا توجد في الوقت الحالي تقنية للتزييف العالي الجودة متاحة للاستخدام على نطاق واسع. ولكن قد يصبح الأمر متاحًا بحرية في المستقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة عمليات الاحتيال في هذا المجال. ومن المرجح قيام المهاجمين بتوليد أصوات لحظية لانتحال شخصية قريب لشخص ما للاستيلاء على الأموال. إن مثل هذا السيناريو يبدو غير واقعي في الوقت الحالي، لأن تطوير تقنية تزييف عميق على قدر عال من الجودة يتطلب توفير الكثير من الموارد المحدودة. وإذا كان المطلوب التوصل إلى صوت مزيف بجودة منخفضة، سيحتاج المحتالون إلى موارد أقل، وهذا ما يمكنهم اللجوء إليه حاليًا، الأمر الذي يعني وجود العلامات التي تفيد في اكتشاف هذا الاحتيال”.

توصيات خبراء كاسبرسكي:

وحتى تتمكن من حماية نفسك من التزييف العميق، يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي: