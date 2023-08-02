كاسبرسكي تضيف ميزات جديدة لحماية أصول العملات المشفّرة

أعلنت شركة كاسبرسكي عن إضافة ميزات جديدة لحماية الأصول العملات المشفّرة إلى منتجاتها، التي تشمل كل من: Kaspersky Standard و Kaspersky Plus و Kaspersky Premium. وصُممت الميزات الجديدة استنادًا إلى التقنيات الأساسية المتقدمة، من أجل توفير الحماية لمستخدمي الأصول المشفرة.

وتتضمن الحماية من الاحتيال الموجّه للعملات المشفرة، وعمليات Cryptojacking التي يدخل من خلالها المهاجمون إلى موارد الحوسبة للأشخاص أو المؤسسات، لغرض تعدين العملات المشفرة، كما توفر هذه الميزات الحماية المعززة لبيانات اعتماد محافظ العملات المشفرة.

وينظر المجرمون السيبرانيون إلى مستخدمي العملات المشفرة كهدف جذاب للغاية، بهدف الوصول إلى أموالهم وبياناتهم الشخصية. وشهد العام الماضي ارتفاعًا هائلًا في أنشطة التصيد الاحتيالي للعملات المشفرة، بعد أن سجّلت نموًا بنسبة 40% على أساس سنوي، إلى جانب اكتشاف 5,040,520 عملية تصيد احتيالي للعملات المشفرة في عام 2022، مقارنة بـ 3,596,437 هجومًا في عام 2021.

وتتوفر ميزات الحماية الأساسية للعملات المشفرة، مثل: التصدي لعمليات الاحتيال المتصلة بالعملات المشفرة cryptoscam والحماية من السيطرة على الموارد الحاسوبية cryptojacking في جميع باقات كاسبرسكي الثلاثة الجديدة: Kaspersky Standard و Kaspersky Plus و Kaspersky Premium. ويعتبر Kaspersky Premium الحل الكامل ويشمل أقصى الميزات لحماية الأصول المشفرة، مقارنة مع جميع الباقات الأخرى.

وتدعم منتجات كاسبرسكي أدوات جديدة متصلة بالعملات المشفرة ضمن أربع ميزات رئيسية، وهي:

1- الحماية من الاحتيال وسرقة العملات المشفرة:

تتمتع ميزة كاسبرسكي للحماية من التهديدات الموجهة للعملات المشفرة بالقدرة على حماية المستخدمين من العديد من الهجمات من هذا النوع. وتقوم بحظر المستخدمين من زيارة المواقع الإلكترونية التي تبدو في ظاهرها على أنها مصادر أصلية للعملات المشفرة، لكنها تكون مصممة لخداع المستخدمين لتقديم بياناتهم الشخصية أو المالية المتعلقة بمحافظ العملات المشفرة. وإذا واجه المستخدمون أي عمليات احتيال ذات صلة، ستقوم بحظر الموقع الإلكترونية فورًا، مع تنبيه المستخدم من خلال إشعار يكون على هذا النحو:

2- الحماية من السيطرة على الموارد الحاسوبية:

تعتبر ميزة الحماية من السيطرة على الموارد الحاسوبية بقصد تعدين العملات المشفرة، أو ما يُسمى Cryptojacking ثاني أهم ميزة مصممة لغرض حماية المستخدمين من الاستخدام غير المصرح به لقدرات الحوسبة في أجهزة الضحايا بهدف تعدين العملات الرقمية.

وتحول هذه الميزة دون تدهور أداء الأجهزة والاستخدام غير المرغوب فيه للكهرباء. وتوفر تقنية الكشف المستندة إلى السلوك من كاسبرسكي الحماية للأجهزة من أنشطة التعدين غير المصرح بها. وفي حال اكتشاف أي سلوك يتعلق بأي من الأنشطة المذكورة، يأتي دور منتج كاسبرسكي ليتولى إخطار المستخدمين على النحو التالي:

3- أمن بيانات الاعتماد لمحافظ العملات المشفرة:

تهدف ميزة أمن بيانات الاعتماد لمحافظ العملات المشفرة إلى حماية نوعين رئيسيين من البيانات، وهما: كلمة المرور الخاصة بالحساب والعبارة الأولية المؤلفة من 12 كلمة، التي ينبغي الاحتفاظ بها وحمايتها. ويكون من الصعب على المستخدمين استعادة الوصول إلى محافظهم في حالة فقدان هذه البيانات، مما يؤدي أيضًا إلى فقدانهم لجميع الأصول الموجودة في محافظهم. وتشمل الميزات الرئيسية على ما يلي:

حالة أمن كلمة المرور: وهي خاصية تحذر المستخدمين في حال تعرض كلمات المرور للتسريب عبر الإنترنت أو إذا كان من السهل اختراقها.

محفظة حماية الهوية: تُخزن أي بيانات حساسة في قبو مشفر، ويصعب الوصول إليه إلا عن طريق المستخدم عبر أي من أجهزته (باستخدام خوارزميات التشفير من نوع (AES-256-bit) الأكثر أماناً).

“القبو السرّي”: يقوم بتحويل المعلومات الحساسة للمستخدمين، مثل: بيانات العملات المشفرة إلى نسق غير قابل للقراءة، وحمايتها عن طريق كلمة مرور في محرك الأقراص الثابتة للجهاز.

4- موثوقية أدوات مكافحة الفيروسات والشبكة الخاصة الافتراضية:

توفر الميزات الأمنية الأساسية لمكافحة الفيروسات والشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) الحماية القوية من تهديدات الأمن السيبراني الأساسية، مثل: الفيروسات والبرامج الخبيثة وبرامج التجسس وبرامج الفدية، ما يجعلها تتبوأ مرتبة عالية بين مالكي العملات المشفرة. وتشمل هذه الميزات على ما يلي:

الحماية الآنية من التهديدات: وهي بمثابة خاصية أمنية متقدمة متعددة الطبقات تساعد على الحماية من تهديدات البرامج الخبيثة الحالية والناشئة.

برنامج Stalkerware: يتمثل دوره في التحذير من التطبيقات المثبتة سرًا على الحواسيب وأجهزة أندرويد بهدف التجسس على المستخدمين.

اكتشاف تهديدات الوصول عن بُعد: تمنع هذه الخاصية المجرمين من الوصول إلى الحواسيب الخاصة بالمستخدمين لجمع المعلومات وإساءة استغلالها بهدف سرقة هوياتهم.

الأداة المانعة لتثبيت التطبيقات غير المرغوب فيه: تحظر هذه الأداة تثبيت التطبيقات المجمعة غير المرغوب فيها، خاصة تلك التي لم يقصد المستخدمون تثبيتها، لأنها قد تكون خبيثة.

جدار الحماية الذكي: تتمثل مهمته في مراقبة جميع اتصالات الحاسوب، كما يحول دون الوصول إلى الجهاز عبر الإنترنت أو الشبكة المحلية.

تأمين إدخال البيانات: تساعد هذه الخاصية في حماية بيانات المستخدمين من أدوات رصد لوحة المفاتيح (الإدخال الآمن عبر لوحة المفاتيح).

أداة إزالة برامج Adware: تكتشف هذه الأداة البرامج الإعلانية والأدوات الخبيثة وبرامج الاتصال التلقائي وبرامج الحزم المشبوهة، كما تقوم بإزالتها.

أداة منع ظهور الإعلانات (Anti-Banner): تمنع ظهور الإعلانات المزعجة وربما الخطيرة في المواقع الإلكترونية وفي بعض التطبيقات.

وعلاوة على ما ذكر، توجد أيضًا شبكة خاصة افتراضية غير محدودة للحواسيب والهواتف المحمولة، لضمان مستويات عالية من الحماية للبيانات الشخصية والاتصال. وتعد الشبكة الخاصة الافتراضية من كاسبرسكي أسرع منتج من حيث الأداء، لأنها تتيح للمستخدمين تحميل الملفات أو مشاهدة الأفلام من دون الحاجة إلى إجراء اختبار ping أو فقدان حركة المرور.

وقالت مارينا تيتوفا، نائب الرئيس لشؤون تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي: “في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد مستخدمي العملات المشفّرة بسرعة كبيرة، وبمستوى تجاوز 300 مليون مستخدم في عام 2022، بات ملاحظًا أن هؤلاء يشعرون بالقلق على أصولهم، لاحتمال تعرضهم لجرائم العملات المشفرة. وتشير الأبحاث التي أجريناها إلى أن ما يقرب من نصفهم (44%) يخشون التعرض لتلك الجرائم التي تستهدف العملات المشفرة. وبناءً على ذلك، نقوم بتوفير الدعم لهذه الفئات من المستخدمين وتلبية احتياجاتهم الأمنية، وذلك من خلال إضافة ميزات خاصة لحماية محافظهم، حتى يتمكن عملاؤنا من التعامل مع العملات الرقمية دون التعرض لمخاطر الأمن السيبراني، والحفاظ على أموالهم وبياناتهم الشخصية”.