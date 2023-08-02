شركة Airalo لشرائح eSIM تجمع تمويلًا بقيمة 60 مليون دولار

أعلنت شركة Airalo، المزود الرائد والأكبر للشرائح الإلكترونية (eSIM) على مستوى العالم، عن إتمام جولة تمويلية بمبلغ 60 مليون دولار من الفئة “ب”K وذلك بقيادة (e& الاستثمار) ركيزة الاستثمار التابعة لشركة e& للاتصالات، مما يرفع إجمالي تمويل شركة Airalo إلى 67.3 مليون دولار.

وقد شملت الجولة التمويلية مجموعة مرموقة من المستثمرين، تشمل: Antler Elevate، وLiberty Global، وOrange، وT.Capital، وRakuten Capital، وSingtel Innov8، وTelefónica Ventures، وSequoia Capital India and SEA’s Surge (المعروفة الآن باسم Peak XV Partners)، وKPN Ventures، وI2BF Global Ventures، مما يعكس ثقة المستثمرين المتنوعين في أعمال Airalo التحويلية والمبتكرة نحو تعزيز الاتصال العالمي وتوفيره بأسعار معقولة للمسافرين حول العالم.

وتهدف عائدات الجولة التمويلية إلى تعزيز نمو Airalo وتوسيع مجتمعها الحيوي الذي يضم الملايين من المستخدمين، وتعزيز فريقها العالمي، وإطلاق Airalo Partners (أي منصة “شركاء Airalo”) وهو حل مبتكر للتواصل مصمم خصيصًا للشركات والمؤسسات حول العالم.

وتواصل Airalo في تعزيز تجربة السفر للمسافرين وتحويل رحلاتهم إلى تجارب لا تُنسى عبر دعمهم بإمكانية الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول بسلاسة، من خلال دمج التكنولوجيا الرائدة وتقنيات تتركز على تجربة المستخدم.

وبهذه المناسبة، قال كوشال شاه، مدير عام e& الاستثمار: “يسعدنا أن نقود الجولة التمويلية من الفئة “ب” لشركة Airalo، الشركة التي قطعت شوطًا طويلًا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية لتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات استثنائية لهم، ونسعى من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرات الشركة وتوسيع قاعدة عملائها ودعم كوادرها، ومساعدتها لتقديم خدمة الاتصال الرائدة Airalo Partners، المخصّصة للشركات والمؤسسات العالمية”.

وأضاف: “نلتزم دائمًا بدعم الشركات ذات الرؤية المستقبلية مثل: Airalo، ونثق في قدرتها على تقديم أفضل المنتجات والخدمات الضرورية لتوفير الاتصال الأفضل للمسافرين، وسنواصل دعم رحلتهم المميزة لتمكينهم من البقاء في الصدارة كأهم مزود للاتصال الفوري بشبكات الهاتف المتحرك على مستوى العالم”.

حققت شركة Airalo منذ تأسيسها في عام 2019، نموًا ملحوظًا في قطاع الاتصالات العالمي، وتمكنت من تعزيز التجربة الشخصية للعملاء المسافرين وتسهيل اتصالاتهم وتقديمها بأقل التكاليف الممكنة في جميع أنحاء العالم. إذ توفر للعملاء فرصة الحصول على شريحة إلكترونية (eSIM)، مما يسهل الاتصال الفوري بشبكات الهاتف المتحرك في العديد من الوجهات في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار أعرب كل من أبراهام بوراك و بهادير أوزديمر الشركاء المؤسسين لشركة Airalo، عن امتنانهما لتقدم الشركة والدعم المستمر من جانب شبكة المستثمرين المتزايدة، وقالا في تصريح مشترك: “على مدار السنوات الماضية، عززت Airalo تجربة الملايين من المسافرين في جميع أنحاء العالم، من خلال تمكينهم من التواصل بأفضل الأسعار، وتضيف هذه الجولة التمويلية الجديدة التي ينفذها مجموعة من المستثمرين القيمة إلى أعمالنا وتدعم سعينا لتشكيل بوابة عبور إلى عالم الاتصال الفوري”.

مع تغطية تمتد عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة، نالت خدمات Airalo الاستثنائية ثقة الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وفريقها يضم أكثر من 250 متخصصًا في 44 دولة و6 قارات، ومنه فريق مختص بالشراكات، ويعمل بشكل وثيق مع شبكة واسعة من الشركات والمؤسسات حول العالم. ويتوفر موقع وتطبيق Airalo بـ 22 لغة، مع خطة توسع لتقديم الدعم بـ53 لغة في المستقبل القريب. يتمتع تطبيق Airalo حاليًا بتقييم ملحوظ يبلغ 4.7 نجوم في متجر آب ستور و4.6 نجوم في متجر جوجل بلاي، وينال التطبيق المرتبة الأولى في قائمة السفر في عدة الدول حول العالم.