جوجل تُذكّر مستخدميها بمصير الحسابات غير النشطة … عاجل

جددت شركة جوجل، في رسائل بالبريد الإلكتروني أُرسلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، تحذيرها العملاء أنها سوف تبدأ في حذف الحسابات غير النشطة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وسوف تفرض عملاقة التقنية الأمريكية هذه القاعدة فقط للحسابات التي لم تُستخدم أو يُسجَّل الدخول إليها في غضون عامين، ولكنها سوف تُخطر أولًا المستخدمين بأن حساباتهم مؤهلة للحذف.

وقالت جوجل في رسالتها الإلكترونية: «إذا كان حسابك في عداد الحسابات غير النشطة، فسوف نرسل عدة رسائل تذكير إلى كل من عنوان وعناوين البريد الإلكتروني المخصصة للاسترداد (إن كان قد وُفِّر أي منها) قبل اتخاذ أي إجراء أو حذف أي محتوى حساب. وسوف تُرسل رسائل التذكير هذه قبل ما لا يقل عن 8 أشهر من اتخاذ أي إجراء بشأن حسابك».

وبعد حذف حساب جوجل، سوف يصبح عنوان (جيميل) المرتبط غير مؤهل للاستخدام في إنشاء حساب جوجل جديد.

يُذكر أن أسهل طريقة للحفاظ على حساب جوجل نشطًا هي تسجيل الدخول مرة واحدة على الأقل كل عامين. فطالما سجّلت الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك خلال العامين الماضيين، فسيكون في عداد الحسابات النشطة ولن يكون عرضة للحذف.

وتشمل الوسائل الإضافية للحفاظ على حالة نشاط حسابك قراءة رسالة إلكترونية أو إرسالها، واستخدام خدمة التخزين السحابية (جوجل درايف)، وتنزيل التطبيقات من متجر جوجل بلاي، واستخدام محرك البحث، ومشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب أثناء تسجيل الدخول، أو مشاركة الصور، أو استخدام تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل مع خدمات الجهات الخارجية .

وتأتي القاعدة أيضًا مع استثناءات معينة، ومن ذلك: حسابات جوجل مع نشاط يوتيوب (القنوات، أو مقاطع الفيديو، أو التعليقات)، التي تحمل بطاقة هدايا برصيد نقدي، والتي تنشر التطبيقات في متجر جوجل بلاي.

وكانت الشركة قد حذرت العملاء أنها غيرت سياسات الحسابات غير النشطة الخاصة بها في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك عندما قالت (روث كريشيلي)، نائبة رئيس إدارة المنتجات في جوجل، إن فترات عدم النشاط الطويلة قد تشير إلى تعرض الحسابات للاختراق.

وقالت (كريشيلي): «هذا لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة غالبًا ما تعتمد على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها التي ربما تكون قد تعرضت للاختراق، ولا تستخدم خاصية المصادقة الثنائية، وتتلقى عددًا أقل من فحوصات الأمان من قبل المستخدم».

وأضاف: «يُظهر تحليلنا الداخلي أن احتمالية إعداد التحقق بخطوتين للحسابات التي تُخلي عنها أقل بمقدار 10 مرات على الأقل من الحسابات النشطة».

وبعد الاختراق، يمكن لممثلي التهديد استخدام حسابات جوجل لمجموعة واسعة من الأغراض الضارة، مثل: سرقة الهوية، وإرسال رسائل بريد إلكتروني عشوائية أو تصيدية.

وحذّرت الشركة في رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى مستخدمي جوجل خلال عطلة نهاية الأسبوع بالقول: «نريد حماية معلوماتك الخاصة ومنع أي وصول غير مصرح به إلى حسابك حتى إذا لم تعد تستخدم خدماتنا».

وأضافت: «ومع ذلك، تسمح جوجل أيضًا للمستخدمين بتنزيل بياناتهم باستخدام خدمة Google Takeout، وتوفر ميزة تُعرف باسم (مدير الحسابات غير النشطة) Inactive Account Manager، التي تساعد في تخطيط ما يحدث مع الحساب خلال فترة محددة من عدم النشاط».