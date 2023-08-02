تقرير: مبيعات ماك بوك آير إصدار 2023 أقل من توقعات آبل

أفادت تقارير صحفية بأن الطلب على إصدار 2023 من جهاز ماك بوك آير بشاشة قياسها 15 إنشًا أقل مما توقعته آبل.

ونشر موقع DigiTimes الإخباري تقريرًا جديدًا نقلًا عن أحد موردي آبل جاء فيه أن الشركة الأمريكية أبلغتهم بتعليق الشحنات، نظرًا لتراجع الطلب على الجهاز.

وذكرت التقارير المنشورة تراجع شحنات سلاسل التوريد بنسبة 50% عن التقديرات الأصلية خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بالإضافة إلى طلب بعض الموزعين تقليل حجم الشحنات لتفادي تخزين وتراكم الجهاز لديهم.

ويتطلع موردو آبل إلى أجهزة ماك بوك برو القادمة بداية العام المقبل، إذ قد يدفع إضافة معالج M3 المنتظر إليها المستهلكين للشراء، علمًا بأن إصدارات ماك بوك برو لا تُنتج عادةً بكميات كبيرة مثل جهاز ماك بوك آير.

وحقق جهاز ماك بوك آير الأصغر بالشاشة ذات قياس 13 إنشًا مبيعات قياسية، وخاصةً مع إضافة معالجات آبل M.

وكانت آبل قد أعلنت عن الإصدار الأكبر من جهاز ماك بوك آير مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي بشاشة قياسها 15 إنشًا، ومعالج M2، وبطارية يصل عمرها إلى 18 ساعة، وسعر يبدأ من 1300 دولارٍ أمريكي.

وتشهد مبيعات أجهزة الحاسوب من آبل نموًا خلال السنوات الأخيرة بعد التخلي عن معالجات إنتل التي كانت موجودة في أجهزتها منذ سنوات، والاعتماد على معالجات سلسلة M التي تصممها بنفسها وتتولى شركة TSMC التايوانية صناعتها.