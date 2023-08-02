تحديث جديد لتطبيق كروم يسهل البحث وأمورًا أخرى

قالت شركة جوجل اليوم الأربعاء إنها أطلقت 4 ميزات لمتصفح كروم في الأجهزة المحمولة، وذلك بهدف تسهيل العثور على المعلومات المهمة وتسريعه.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها أن الميزة الأولى توفر للمستخدمين أفكارًا بشأن البحث التالي، فعندما يكون المستخدم في زيارة لموقع ويب «مؤهل»، فإن النقر على شريط البحث يعرض للمستخدم اقتراحات بحث ذات صلة بالموقع.

وضربت الشركة على ذلك مثالًا بأن تكون تقرأ مقالًا عن اليابان وأنت تخطط لرحلة إلى هناك، فإن نقرت على شريط العنوان، فسوف ترى قسمًا جديدًا عنوانه: «ذا صلة بهذه الصفحة» مع اقتراحات بعبارات بحث أخرى، مثل: المطاعم المحلية، أو نقاط الجذب السياحية في اليابان.

أما الميزة الثانية، فهي «رؤية المواضيع الرائجة»، ففي نظام أندرويد أصبح بإمكان المستخدمين رؤية عبارات البحث الرائجة مباشرةً في شريط البحث، وسوف تُطلق هذه الميزة لنظام (آي أو إس) من آبل في وقت لاحق من العام الحالي، وفق ما قالت جوجل في منشورها.

وكانت شركة جوجل قد أطلقت قبل بضع سنوات ميزة (المس لتبحث) Touch to Search في نظام أندرويد، وذلك بهدف تسريع البحث عن كلمة أو عبارة مباشرةً من صفحة ويب.

والآن أصبح بإمكان المستخدمين العثور على عبارات البحث ذات الصلة باستخدام ميزة (المس لتبحث) أيضًا. فإن كان المستخدم يقرأ مقالًا ومرّ على موضوع يريد التبحر فيه، فسيرى باستخدام الميزة سلسلة من عبارات البحث ذات الصلة بسرعة.

أما الميزة الرابعة التي أعلنت عنها جوجل اليوم، فهي عرض عشرة اقتراحات (بدلًا من ستة) حين بدأ الكتابة في شريط العنوان ضمن الهاتف، وذلك بهدف المساعدة في توجيه البحث.

وقالت جوجل إن أكثر الاقتراحات صلة ستظهر أولًا، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى المزيد من الخيارات عن طريق التمرير.

هذا، وتتوفر هذه الميزة بالفعل في نظام أندرويد، وقد طُرحت الآن لنظام (آي أو إس).