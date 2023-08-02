إم جي تطرح سيارة MG ZS EV الكهربائية الجديدة لعام 2024

أطلقت شركة (إم جي موتور) MG Motor نسخة جديدة محدَّثة من سيارتها الرياضية المتعدّدة الاستعمالات (SUV) الكهربائية بالكامل والأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي MG ZS EV الجديدة كليًا لعام 2024.

ويوفر الطراز الأحدث من العلامة التجارية البريطانية المنشأ تجربة قيادة عائلية منعدمة الانبعاثات ومعقولة السعر، وذلك ضمن باقة عصرية ومتقدّمة تقنيًا، وهي تشكّل إشارة أخرى على التزام شركة (إم جي) بتطوير مركبات طاقة جديدة (NEV) متطوّرة جدًا.

ويأتي وصول سيارة (MG ZS EV) الجديدة – المتوفرة في أسواق مختارة بالمنطقة هي: الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين والإمارات العربية المتحدة – بعد الطرح الأخير من العلامة التجارية لأول مركبة هجينة قابلة للوصل بمقبس كهربائي وهي: (MG HS PHEV)، كما تمثّل خطوة أساسية أخرى بالنسبة إلى (إم جي موتور) مع توسعها لمجموعة طرازاتها من مركبات الطاقة الجديدة (NEV) لتلبية الطلب المتزايد بين أوساط العملاء في المنطقة.

تجسّد سيارة (MG ZS EV) الجديدة لعام 2024 التطوّر التالي في تقنيات المركبات الكهربائية، وهي تجمع تجربة القيادة الاستثنائية مع التصميم العصري والتقنيات المتطوّرة بسعر معقول. ومع توافر خيار مجموعتين من البطاريات القوية، تُعتبَر هذه المركبة الكهربائية مثالية للتنقُّلات اليومية والرحلات خلال عطلات نهاية الأسبوع والجولات في شوارع المدينة وغير هذا الكثير.

أهم ميزات سيارة (MG ZS EV) الجديدة لعام 2024:

تعمل سيارة (MG ZS EV) الجديدة بمولّد تزامني مغناطيسي دائم (Permanent Magnet Synchronous Motor) مع خيارين من البطاريات بطاقة 51 كيلوواط و77 كيلوواط، بحيث تولّدان قوّة قصوى تبلغ 176.75 حصانًا، وعزمًا قدره 280 نيوتن-متر.

ويبلغ مدى قيادة المركبة 280 كيلومترًا مع البطارية بطاقة 51 كيلوواط، و385 كيلومترًا مع البطارية بطاقة 77 كيلوواط، مما يتيح قطع مسافات أطول بدون الحاجة لإعادة الشحن.

ويُمكِّن المولّد الكهربائي المركبة من التسارُع من 0 إلى 50 كلم/س في غضون 3.6 ثواني فقط. ويسمح نظام نقل الحركة الأوتوماتيكي المتطوّر بإجراء تبديلات سلسة بين السرعات للاستمتاع بتجربة قيادة فائقة النعومة، بينما يستطيع السائق أيضًا الاختيار من بين ثلاث وضعيات قيادة – Eco الاقتصادية، Normal العادية وSport الرياضية – وذلك لتخصيص تجربة القيادة أكثر.

تُعتبَر (MG ZS EV) الجديدة مركبة كهربائية بالكامل فائزة بجوائز قيّمة ضمن فئتها، وهي توفر عدّة حلول مختلفة للشحن، مما يضمن مستويات الملاءمة المثلى للمستخدمين. وعبر خيار الشحن السريع، يُمكِن شحن المركبة حتى مستوى 80% خلال 40 دقيقة فقط، أما عبر نقطة شحن قياسية، فإن الوقت المتوقَّع يستغرق ما بين 8.5 و9 ساعات.

يقع منفذ الشحن خلف الشبك الأمامي، وهو بالتالي يتيح الوصول السهل بالنسبة للمستخدِم. ويُمكِّن مؤشِّر الشحن المحدَّث السائقين من الكشف بسهولة على مستوى بطارية المركبة عبر نظرة سريعة. كما تتضمّن سيارة (MG ZS EV) الجديدة ميّزة V2L للشحن العكسي، والتي تُمكِّن المستخدمين من وصل أجهزة خارجية وتشغيلها باستخدام بطارية المركبة.

تصميم سيارة (MG ZS EV) الجديدة:

يرتكز طراز (إم جي) الأحدث على لغة التصميم المعبِّرة التي قدمتها الشركة في طراز الجيل الأول. ضمن هذا السياق، يجعل التصميم الخارجي الأنيق والجاذب سيارة (MG ZS EV) الجديدة ملفتة للأنظار فعلاً على الطريق. وتساهم المقدِّمة الانسيابية الخالية من الشبك، والأضواء الأمامية بنمط Silverstone، وأضواء LED الخلفية ذات التصميم الجديد بنمط Phantom بتعزيز المظهر الجميل والمتطوّر للمركبة.

أما المقصورة الداخلية فتوفر مساحة رحبة للركّاب والحمولة، وتساهم المقاعد الخلفية القابلة للطي بتوسعة السعة التحميلية أكثر. وفي الأمام، تتيح شاشة اللمس (العائمة) بمقاس 10.1 بوصات – الوصول السهل إلى أدوات التحكُّم في العديد من الخصائص، أما اللوحة الافتراضية الرقمية بالكامل بمقاس 7 بوصات فتعرض معلومات أساسية عن المركبة.

ومن جهته، يولّد نظام الصوت المكوَّن من 6 مكبِّرات تأثيرًا صوتيًا غامرًا ثلاثيً الأبعاد، فيما تلبّي منافذ USB المتعدّدة والشاحن اللاسلكي للهاتف احتياجات جميع الركّاب أثناء التنقُّل.

وكما هو الحال في جميع سيارات إم جي، يأتي الطراز الجديد ببعض أحدث الخصائص التقنية، ومنها:

ميّزة المساعَدة بالركن (Park Assist)، المجهَّزة بكاميرات ضمن نطاق 360 درجة، تضمن إتمام عمليات الركن دون أي قلق.

نظام MG Pilot الذي يُعدّ باقة متطوّرة من تقنيات مساعَدة السائق الآلية جزئيًا، مما يعزّز سلامة القيادة ويمنح السائقين المزيد من الثقة على الطريق.

وفي ظل منح سلامة الركّاب الأولوية القصوى، تأتي سيارة (MG ZS EV) الجديدة مع برنامج الثبات الإلكتروني (Electronic Stability System) كتجهيز قياسي، بما يشمل ثمان مزايا للسلامة تشمل:

نظام المكابح المانعة لانغلاق العجلات (ABS).

التوزيع الإلكتروني لقوّة الكبح (EBD).

التحكُّم بالكبح أثناء الانعطاف (CBC).

نظام التحكُّم بالجر (TCS).

التحكُّم الديناميكي بالمركبة (VDC).

منطقة التعرُّض الحراري (HAZ).

التحكُّم بثبات المركبة على المرتفَعات (HHC).

مسح أقراص المكابح (BDW).

وكل هذا لتعزيز ثبات القيادة في ظروف الطرقات الصعبة أو في الحالات التي تتضمّن القيادة القاسية وذلك لضمان سلامة القيادة.

التوافر:

تتوفر MG ZS EV الجديدة للعام 2024 بخيار فئتَي تجهيزات COM أو LUX ومع أسعار منافسة جدًا سيتم الإعلان عنها قريبًا وفقًا للسوق. كما يستفيد الطراز الجديد من ضمان البطارية الشهير الذي تقدّمه العلامة التجارية لمدّة 8 سنوات أو مسافة 200,000 كيلومتر.

في تعليق له على هذا الحدث، قال توم لي، المدير التنفيذي لشركة ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لطالما كانت (إم جي موتور) في مقدّمة التطوّرات الحاصلة بمجال الطاقة الجديدة بقطاع السيارات، وإطلاق MG ZS EV الجديدة يعزّز أكثر التزامنا بهذا المجال. فنحن مصمِّمون على تلبية الاحتياجات المختلفة لدى العملاء في المنطقة، بينما في الوقت ذاته نأخذ بالحسبان المتطلّبات المحدَّدة في الأسواق المحلّية كلاً على حدة، ومن ثم يشكّل توفير هذا الطراز الجديد دلالة واضحة على هذا التركيز”.