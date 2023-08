أوتوموبيلي بينينفارينا تعلن عن التصميم الجديد لسياراتها الكهربائية الفاخرة PURA Vision

تدشن شركة (أوتوموبيلي بينينفارينا) Automobili Pininfarina عصرًا جديدًا رائدًا في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة بالإعلان عن الطراز التجريبي PURA Vision. ويتميز تصميم هذا الطراز التجريبي بخطوط أنيقة وأبعاد مذهلة تعبر عن فلسفة تصميم PURA التي تتبناها أوتوموبيلي بينينفارينا حيث تُعيد إحياء السمات الفريدة للطرازات الأسطورية من تاريخ شركة Pininfarina SpA الحافل لترسم معالم المستقبل الواعد متجسدًا في سيارة كهربائية فاخرة متعددة الاستخدامات (e-LUV) تخطف الأبصار.

ولا شك أن تصميم هذا الطراز التجريبي يمثل مصدر إلهام للجيل التالي من السيارات الفاخرة الكهربائية بالكامل من أوتوموبيلي بينينفارينا، ومن المرتقب الإعلان عنه لأول مرة في (أسبوع مونتاري للسيارات) في أغسطس/آب، حيث يظهر النموذج التجريبي القائم على هذا المفهوم إلى جانب السيارة (Battista Edizione Nino Farina) الخارقة من نوع GT التي أعلنت عنها الشركة آخرًا، وسيارة إنتاجية جديدة أخرى مستوحاة من مفهوم تصميمي مختلف، ولكن لا يقل روعة وفخامة عن نظيريه، لتعلن العلامة الإيطالية الفاخرة بذلك عن مستوى غير مسبوق من متعة القيادة.

يتجسد الطراز PURA Vision على نحو مذهل في سيارة كهربائية فاخرة متعددة الاستخدامات بأبعاد جريئة للمقصورة المرتكزة على المحور الخلفي تجمع بين الأناقة الدائمة واللمسات الجمالية الساحرة التي تخلق هوية ديناميكية بحضور طاغٍ لا تخطئه عين. وتتفرد هذه السيارة بميزات مذهلة تشمل صِغَر الأجزاء الزجاجية والأبواب الخالية من القوائم القابلة للفتح من ثلاثة مواضع، ما يتيح سهولة الدخول إلى المقصورة الفاخرة بسهولة بالغة.

Now you've seen the incredible #PURAVision on film, here is your opportunity to admire this sensuous blend of #design purity, contrast and fearless innovation through a series of stunning images.

Which perspective is your favourite?

Discover more: https://t.co/e9MH3vUwLP pic.twitter.com/CxgNchjcBZ

— Automobili Pininfarina (@AutomobiliPinin) August 2, 2023