أوتوموبيلي بينينفارينا تعلن عن التصميم الجديد لسياراتها الكهربائية الفاخرة PURA Vision

تدشن شركة (أوتوموبيلي بينينفارينا) Automobili Pininfarina عصرًا جديدًا رائدًا في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة بالإعلان عن الطراز التجريبي PURA Vision. ويتميز تصميم هذا الطراز التجريبي بخطوط أنيقة وأبعاد مذهلة تعبر عن فلسفة تصميم PURA التي تتبناها أوتوموبيلي بينينفارينا حيث تُعيد إحياء السمات الفريدة للطرازات الأسطورية من تاريخ شركة Pininfarina SpA الحافل لترسم معالم المستقبل الواعد متجسدًا في سيارة كهربائية فاخرة متعددة الاستخدامات (e-LUV) تخطف الأبصار.

ولا شك أن تصميم هذا الطراز التجريبي يمثل مصدر إلهام للجيل التالي من السيارات الفاخرة الكهربائية بالكامل من أوتوموبيلي بينينفارينا، ومن المرتقب الإعلان عنه لأول مرة في (أسبوع مونتاري للسيارات) في أغسطس/آب، حيث يظهر النموذج التجريبي القائم على هذا المفهوم إلى جانب السيارة (Battista Edizione Nino Farina) الخارقة من نوع GT التي أعلنت عنها الشركة آخرًا، وسيارة إنتاجية جديدة أخرى مستوحاة من مفهوم تصميمي مختلف، ولكن لا يقل روعة وفخامة عن نظيريه، لتعلن العلامة الإيطالية الفاخرة بذلك عن مستوى غير مسبوق من متعة القيادة.

يتجسد الطراز PURA Vision على نحو مذهل في سيارة كهربائية فاخرة متعددة الاستخدامات بأبعاد جريئة للمقصورة المرتكزة على المحور الخلفي تجمع بين الأناقة الدائمة واللمسات الجمالية الساحرة التي تخلق هوية ديناميكية بحضور طاغٍ لا تخطئه عين. وتتفرد هذه السيارة بميزات مذهلة تشمل صِغَر الأجزاء الزجاجية والأبواب الخالية من القوائم القابلة للفتح من ثلاثة مواضع، ما يتيح سهولة الدخول إلى المقصورة الفاخرة بسهولة بالغة.

Now you've seen the incredible #PURAVision on film, here is your opportunity to admire this sensuous blend of #design purity, contrast and fearless innovation through a series of stunning images. Which perspective is your favourite? Discover more: https://t.co/e9MH3vUwLP pic.twitter.com/CxgNchjcBZ — Automobili Pininfarina (@AutomobiliPinin) August 2, 2023

وتعليقًا على هذا الحدث، صرّح باولو ديلاتشا الرئيس التنفيذي لشركة أوتوموبيلي بينينفارينا قائلًا: “تُعد سيارة (PURA Vision) حلقة وصل تربط ما حققته أوتوموبيلي بينينفارينا في الوقت الحالي بفصل جديد مذهل من تاريخها الحافل بالإنجازات. وبحلول الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق علامتنا الفاخرة، لم نجد أفضل من طرح السيارة (Battista Edizione Nino Farina) للاحتفاء بتراثنا المتفرد بعراقته. كما نرى من خلال الطراز PURA Vision معالم مستقبل مبهر ويجسد لنا ملامح الإنجاز الذي يمكننا تحقيقه عند تطبيق مبادئ تصميم PURA على نوع جديد كليًا من السيارات”.

وأضاف موضحًا: “السيارة PURA Vision ليست مجرد طراز تجريبي لسيارة مستقبلية، بل أهم من ذلك بكثير؛ فهي تُرسي أُسس فلسفة تصميمية عصرية ذات خطوط حادة مستوحاة من التراث الحافل لعلامة بينينفارينا، وتقدم وصفة مضمونة النجاح لإبداع مجموعة جديدة من السيارات الفاخرة الأنيقة التصميم، ومن المرتقب أن تظهر باكورة مجموعتنا الجديدة ذات الحضور الطاغي الذي يخطف الأبصار والمفهوم التصميمي غير المسبوق والمستوحى من فلسفة التصميم PURA Vision إلى جانب هذا الطراز التجريبي المذهل في الجناح الخاص بشركة أوتوموبيلي بينينفارينا خلال أسبوع مونتاري للسيارات (من 17 حتى 20 أغسطس/آب)، إلى جانب المشاركة في فعالية The Quail، وهي تجمع للسيارات الرياضية (18 أغسطس/آب 2023)”.

فلسفة التصميم PURA لشركة أوتوموبيلي بينينفارينا:

من أبرز ما يميز تصاميم بينينفارينا احتفاظها برونقها مع مرور الزمن على مدار تاريخها الطويل الممتد على مدار 94 عامًا، وتأتي السيارة PURA Vision الجديدة لتقدم مستوى فريد من الأناقة والجمال من خلال مزيج دقيق بين الأبعاد الكلاسيكية واللمسات الجمالية الساحرة. فهي تتألق بحضور مهيب لا مثيل له بغطاء محرك منخفض ومصدات أمامية مرتفعة مستوحاة من السيارة Cisitalia الشهيرة طراز 1947، وهي أول سيارة تُسجَّل في مجموعة متحف الفن الحديث في نيويورك.

تمتاز السيارة PURA Vision بمقدمة مميزة تزداد إثارة بالمصابيح الأمامية المخفية وتقنية الإضاءة المصنوعة من ألياف النانو فائقة النحافة من إنتاج L.E.S.S التي تصدر إضاءة نهارية فريدة لا مثيل لها في أي سيارة أخرى.

وبفضل نحافة الألياف الفائقة التي يقل سُمكها عن 1 مم، من الممكن تخصيص هذه التقنية المتطورة للإضاءة لتتماشى مع مختلف التصميمات مع الاحتفاظ بخفة وزنها وكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة لتستحق اعتمادها في سيارة كهربائية متعددة الاستخدام قادمة من المستقبل.

كما أن السيارة مزودة بمصابيح أمامية مثبتة في عنصر تصميم تقني متعدد الوظائف بعرض مقدمة السيارة بالكامل يمنح الأجزاء السفلية من هيكل السيارة مظهرًا مميزًا ويعزز مستوى أداء التبريد والديناميكيات الهوائية.

تُبرز المواد والألوان المستخدمة في التصميم الخارجي للسيارة PURA Vision طابعها الرياضي الطاغي مع الأسطح المصقولة المطلية بلون Bianco Siestre Gloss والمتباينة مع الأجزاء السفلية البارزة المصنوعة من ألياف الكربون والأجزاء الزجاجية الصغيرة والسقف المتحرك بلونه الأسود اللامع.