تتمتع سماعات الأذن اللاسلكية من سامسونج بحضور قوي في السوق لأسباب متعددة، أبرزها أن هذه السماعات تقدم صوتًا واضحًا ونقيًا، وتتصل بهاتفك بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي مع بعض الميزات الممتازة مثل: إلغاء الضوضاء (ANC) والكشف عن الصوت وغيرها، وبشكل عام، تُعد السماعات اللاسلكية من سامسونج من أفضل السماعات لهواتف أندرويد وخاصةً هواتف سامسونج جالاكسي.

إليك أفضل سماعات الأذن اللاسلكية من سامسونج في عام 2023:

1- سماعات Galaxy Buds Pro:

تأتي سماعات Galaxy Buds Pro بتصميم أنيق مع سطح خارجي لامع، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والبنفسجي. ومع أن هذه السماعات لا تحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) التي تلغي ضوضاء الخلفية الثقيلة مثل حركة الهواء أو حركة المرور، توفر هذه السماعات خاصية إلغاء الضوضاء السلبية (passive noise-canceling) التي تساعد في إخفاء العديد من الأصوات المحيطة بك.

توفر مكبرات الصوت المزدوجة صوتًا عاليًا واضحًا، ويمكن أن تستمر هذه السماعات بالعمل لمدة تتراوح بين 4 و 5 ساعات، ولمدة تتراوح بين 11 و 14 ساعة مع علبة الشحن، وتُباع بسعر 668 ريالًا سعوديًا.

2- سماعات Galaxy Buds2 Pro:

تحتوي سماعات Samsung Galaxy Buds2 Pro على جميع الميزات التي سيحتاجها أي مستخدم من سماعات الأذن التي تعمل بتقنية البلوتوث. فهي خفيفة الوزن، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وميزة (24-bit sound)، والصوت المكاني المحيطي (Surround spatial audio)، وتوفر هذه السماعات صوتًا واضحًا وعالي الجودة.

تُباع سماعات Galaxy Buds2 Pro بسعر 499 ريالًا سعوديًا، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي الأسود، والبنفسجي، والأبيض.

3- سماعات Galaxy Buds2:

تتمتع سماعات Galaxy Buds2 بهيكل صغير وخفيف ومريح يناسب أي أذن، ويبقى ثابتًا فيها. وتستخدم هذه السماعات محركات مزدوجة محورية لإعادة إنتاج تأثيرات الصوت بشكل صحيح، من خلال ضبط AKG المثالي. وعند تشغيل ميزة ANC التي تستخدم التعلم الآلي لتصفية ضوضاء الخلفية، ستتخلص من معظم الضوضاء الموجودة في البيئة المحيطة بك. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل هذه السماعات من 5 إلى 6 ساعات لكل شحنة كاملة.

تُباع سماعات بسعر 494 ريالًا سعوديًا، وتتوفر باللون الأسود، والأبيض، والبنفسجي، والرمادي، والزيتي.

4- سماعات Galaxy Buds Live:

تتميز سماعات Galaxy Buds Live بتصميمها المختلف، على عكس معظم سماعات الأذن اللاسلكية، فإن مكبر الصوت موجود في الجزء السفلي من السماعة بدلاً من وجوده في الجزء العلوي. كما أن شكلها المشابه لحبة الفاصولياء يتناسب مع شكل الأذن، إذ يمكنك محاذاتها بشكل أفقي أو رأسي وفقًا لشكل أذنك.

تتميز هذه السماعات أيضًا بأنها تصدر صوتًا واضحًا ونقيًا، وتُباع بسعر 225 ريالًا سعوديًا وتتوفر بخمسة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأزرق، والأحمر، والبرونزي.

5- سماعات +Galaxy Buds:

توفر سماعات +Galaxy Buds صوتًا جيدًا جدًا، ومع أنها لا تحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC، إلا أنه تثبت في أذنيك بشكل مريح، مما يوفر بعض الحماية الجيدة من الضوضاء الخارجية. ويمكن لهذه السماعات أن تستمر بالعمل لمدة 10 ساعات من تشغيل المقاطع الصوتية، وما يقارب 7 ساعات من وقت التحدث، وتُباع بسعر 549 ريالًا سعوديًا.

أي سماعة تختار؟

بغض النظر عما تبحث عنه في سماعات الأذن اللاسلكية، سواء كان التصميم الأنيق، أو جودة الصوت أو وجود ميزة إلغاء الضوضاء أو السعر المناسب ستجد طلبك بين سماعات الأذن اللاسلكية من سامسونج.

ومع أن جميع السماعات اللاسلكية التي ذكرناها سابقًا تتمتع بالعديد من الميزات، تتفوق Galaxy Buds2 Pro على جميع السماعات الأخرى في القائمة في معظم الجوانب، ومع أن سعرها مرتفع قليلاً، ولكن إذا كنت على استعداد لدفع هذا المبلغ، فهي بالتأكيد تستحق ذلك. وهناك أيضًا سماعات Galaxy Buds 2 التي تقدم العديد من الميزات الممتازة بسعر قريب من سعر Galaxy Buds2 Pro، أما إذا كان اختيارك سيعتمد على السعر دون الاهتمام كثيرًا بالميزات، فيمكنك اختيار Galaxy Buds Live.