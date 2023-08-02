تستمر شركة Beats في إصدار سماعات الأذن اللاسلكية الممتازة، والتي تتوافق بسلاسة مع أجهزة آيفون وأندرويد، ومن أحدث تلك السماعات هي: +Studio Buds التي تأتي بتصميم أنيق، وتتوفر بثلاثة ألوان، وتتضمن ميزات ممتازة، أبرزها: إلغاء الضوضاء النشيطة ANC، ووضع الشفافية، وتوفر صوتًا واضحًا ومتوازنًا أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية أو إجراء المكالمات الصوتية، وغير ذلك العديد من الميزات التي سنذكر أبرزها فيما يلي:

1- أبرز ميزات سماعات +Beats Studio Buds:

تقدم سماعات +Beats Studio Buds صوتًا قويًا ومتوازنًا وتأتي بتصميم متطور، وكل سماعة تتضمن محول ثنائي الطبقات لتقديم صوت نقى دون تشويش، سواء كنت تستمع إلى الموسيقى أو تجري مكالمة.

تتوافق سماعات +Studio Buds مع أجهزة أندرويد وتدعم خاصية Fast Pair من جوجل لإعداد أسرع. ولا يقتصر وجود جميع الميزات الرئيسية على أجهزة آبل وحدها، مما يجعلها أنسب لمستخدمي أجهزة أندرويد مقارنةً بسماعات الأذن الأخرى من Beats، ويتضمن ذلك ميزة الصوت المكاني وتتبع الرأس الديناميكي وميزة Find My Buds التي تساعدك في العثور على السماعات في حالة نسيانها في مكان ما أو فقدانها.

يمكن استخدام تطبيق Beats لتخصيص عناصر التحكم، لإيقاف وتشغيل المقاطع الصوتية، وميزة إلغاء الضوضاء النشيطة (ANC) ووضع الشفافية. ومن خلال عناصر التحكم باللمس يمكنك الضغط مرة واحدة لتشغيل المقطع الصوتي أو إيقافه مؤقتًا أو الرد على مكالمة، والضغط مرتين لتخطي المقطع الصوتي، وثلاث مرات لإعادة سماع المقطع الصوتي. أما الضغط مطولًا فيكون لتنشيط مساعد جوجل أو تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء والشفافية.

وفيما يتعلق بجودة المكالمات، فستلاحظ أن هذه السماعات ممتازة، إذ حسنت Beats الميكروفونات لدرجة أنها تستطيع إخفاء أصوات الخلفية بشكل كافٍ لجعل المكالمات مسموعة. ولن تواجه أي مشكلات عند التحدث مع شخص ما، حتى لو كنت بالخارج.

بالنسبة إلى عمر البطارية فهو جيد جدًا، إذ يمكن أن تستمر هذه السماعات بالعمل لمدة تصل إلى تسع ساعات، وتنخفض إلى ست أو سبع ساعات مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء ANC. ويمكن إعادة شحن السماعات لمدة خمس دقائق لتتمكن من تشغيلها لمدة ساعة تقريبًا.

تُباع سماعات +Beats Studio Buds بسعر 170 دولارًا، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض (Ivory)، والأسود، واللون الشفاف (Transparent).

2- سلبيات سماعات +Studio Buds:

تتمتع سماعات +Studio Buds بميزات ممتازة، إلا أنها تفتقد إلى بعض الميزات التي ستتوقع وجودها في سماعات الأذن التي تُباع بهذا السعر، ومنها: علبة الشحن التي لا تدعم الشحن اللاسلكي، مما يجبرك على الاحتفاظ بكابل USB-C في متناول اليد في حالة الحاجة إلى الشحن في أي وقت. وعدم وجود مستشعرات الارتداء (wear sensors) وهذا يعني أن المقاطع الصوتية لا تتوقف تلقائيًا عند إزالة السماعات من الأذن، بالإضافة إلى عدم تضمين EQ في التطبيق لتخصيص شدة الصوت.

هل يجب عليك شراء هذه السماعات؟

إذا كنت تريد سماعات تدعم ميزة إلغاء الضوضاء، وتوفر صوتًا نقيًا وواضحًا، وتمتلك جهاز يعمل بنظام أندرويد، فيمكنك شراء سماعات، لأنها تعمل بشكل أفضل مع أجهزة أندرويد مقارنةً بطرز AirPods، ويعمل مساعد جوجل بسلاسة أثناء ارتدائها.