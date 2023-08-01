يوتيوب تختبر استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص مقاطع الفيديو

كشفت صفحة للدعم مؤرخة بـ 31 تموز/ يوليو أن شركة جوجل بدأت استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء ملخصات لمقاطع الفيديو في منصة يوتيوب تلقائيًا.

وتشير الصفحة إلى أن هذه الملخصات سوف تُعرض فقط بجوار عدد محدود من مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية، ولن يتمكن سوى عدد محدود من المستخدمين من مشاهدتها.

وسوف تظهر الملخصات في صفحات المشاهدة والبحث في يوتيوب، وهي تهدف إلى تقديم نظرة عامة موجزة عن محتويات الفيديو دون أن تحل محل الوصف الحالي الذي كتبه البشر.

وكُتب في صفحة الدعم: «لقد بدأنا اختبار الملخصات التي ينشئها تلقائيًا الذكاء الاصطناعي في يوتيوب، بحيث يسهل عليك قراءة ملخص سريع عن مقطع فيديو وتحديد هل هو مناسب لك أم لا».

يُشار إلى أنه يمكن للمستخدمين عادةً الاشتراك للمشاركة في تجارب يوتيوب في YouTube.com/new، ومع ذلك، فإن المشاركة في بعض التجارب قد تتطلب أن يكون المستخدم مشتركًا في الخدمة المأجورة (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium.

وتُعد تجربة يوتيوب الجديدة واحدة من مجموعة من مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أطلقتها جوجل، إذ تحث عملاقة التقنية الأمريكية الخطى لاستغلال إمكانات التقنية الناشئة.

يُشار إلى أن جوجل كانت قد أعلنت في مؤتمر المطورين Google I/O 2023 في شهر أيار/ مايو الماضي عن ميزة جديدة في متجر (جوجل بلاي) تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلخيص مراجعات مستخدمي التطبيق.

وحاولت شركات أخرى أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات للمحتوى عبر الإنترنت تلقائيًا، فعلى سبيل المثال، أطلقت خدمة الأخبار (أرتيفاكت) Artifact حديثًا ميزة تلخيص المقالات الإخبارية.