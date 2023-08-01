يوتيوب تختبر استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص مقاطع الفيديو
أخبار الإنترنت

يوتيوب تختبر استخدام الذكاء الاصطناعي لتلخيص مقاطع الفيديو

194

كشفت صفحة للدعم مؤرخة بـ 31 تموز/ يوليو أن شركة جوجل بدأت استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء ملخصات لمقاطع الفيديو في منصة يوتيوب تلقائيًا.

وتشير الصفحة إلى أن هذه الملخصات سوف تُعرض فقط بجوار عدد محدود من مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية، ولن يتمكن سوى عدد محدود من المستخدمين من مشاهدتها.

وسوف تظهر الملخصات في صفحات المشاهدة والبحث في يوتيوب، وهي تهدف إلى تقديم نظرة عامة موجزة عن محتويات الفيديو دون أن تحل محل الوصف الحالي الذي كتبه البشر.

وكُتب في صفحة الدعم: «لقد بدأنا اختبار الملخصات التي ينشئها تلقائيًا الذكاء الاصطناعي في يوتيوب، بحيث يسهل عليك قراءة ملخص سريع عن مقطع فيديو وتحديد هل هو مناسب لك أم لا».

يُشار إلى أنه يمكن للمستخدمين عادةً الاشتراك للمشاركة في تجارب يوتيوب في YouTube.com/new، ومع ذلك، فإن المشاركة في بعض التجارب قد تتطلب أن يكون المستخدم مشتركًا في الخدمة المأجورة (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كيف يمكن للشركات تحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي؟

20

أسباب تدفع الباحثين عن عمل إلى تعلم استخدام ChatGPT 

720

وتُعد تجربة يوتيوب الجديدة واحدة من مجموعة من مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أطلقتها جوجل، إذ تحث عملاقة التقنية الأمريكية الخطى لاستغلال إمكانات التقنية الناشئة.

يُشار إلى أن جوجل كانت قد أعلنت في مؤتمر المطورين Google I/O 2023 في شهر أيار/ مايو الماضي عن ميزة جديدة في متجر (جوجل بلاي) تهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلخيص مراجعات مستخدمي التطبيق.

وحاولت شركات أخرى أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات للمحتوى عبر الإنترنت تلقائيًا، فعلى سبيل المثال، أطلقت خدمة الأخبار (أرتيفاكت) Artifact حديثًا ميزة تلخيص المقالات الإخبارية.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد