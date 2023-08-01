ما هي ميزة رسائل الفيديو الفورية في واتساب وكيف تستخدمها؟

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب خلال الأيام الماضية بطرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى دقيقة وإرسالها مباشرة في المحادثات.

وتعد هذه الميزة الجديدة واحدة من ميزات عديدة اقتبستها واتساب من تطبيق تيليجرام، ومنها: ميزة تعديل الرسائل المرسلة، وخاصية القنوات، وميزة إرسال الصور داخل التطبيق بجودة عالية HD، وغيرها الكثير.

وقالت واتساب في منشور عبر مدونتها: “نعتقد أن هذه الميزة ستقدم طريقة ممتعة لمشاركة اللحظات بكل المشاعر التي يمكن أن تظهر في مقطع الفيديو، سواء كان ذلك بمناسبة عيد ميلاد أو إبلاغ أحدهم بأخبار سارة”.

وأشارت خدمة واتساب إلى أن رسائل الفيديو الفورية ستكون محمية بخاصية (التشفير من طرف إلى طرف) End-to-End Encryption، لحماية خصوصية المستخدمين ومحتوى رسائلهم.

كيف تستخدم ميزة رسائل الفيديو الفورية في واتساب؟

يعد إرسال رسالة فيديو أمرًا بسيطًا مثل إرسال رسالة صوتية، فكل ما عليك فعله هو الضغط على رمز الميكروفون للتبديل إلى وضع الفيديو، ثم الاستمرار في الضغط لتسجيل الفيديو.

أو يمكنك اتباع الخطوات التالية لتسجيل الفيديو دون الحاجة إلى إبقاء إصبعك على الشاشة:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

انتقل إلى المحادثة الفردية أو الجماعية التي تريد إرسال مقطع فيديو فيها.

اضغط على أيقونة الكاميرا الموجودة في الزاوية اليمنى من حقل الدردشة.

اضغط على علامة تبويب (فيديو) Video، ثم اضغط زر التسجيل.

بمجرد الانتهاء من التسجيل؛ ستظهر لك عدة خيارات لتحرير الفيديو، تشمل: الرسم أو الكتابة على الفيديو، أو إضافة ملصقات، أو حذف الصوت من الفيديو بتحويله لصورة متحركة GIF إذ كانت مدته لا تتخطى 5 ثواني، مما يتيح لك التعبير عن مشاعرك حتى إذا كنت في مكان مزدحم.

الجدير بالذكر أن خدمة واتساب قد بدأت بطرح الميزة في بعض البلدان خلال الأيام الماضية، وستطرحها عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لذلك إذا كنت لا تراها الآن في تطبيقك، فما عليك سوى الانتظار بعضَ الوقت.

ميزات جديدة في واتساب:

ميزة إسكات المتصلين المجهولين:

أطلقت واتساب عددًا من الميزات الجديدة خلال الفترة الماضية، ومنها: ميزة (إسكات المتصلين المجهولين) Silence unknown callers التي تعمل على حجب المكالمات غير المرغوب فيها والمكالمات الاحتيالية والمكالمات الواردة من أشخاص مجهولين تلقائيًا لزيادة مستوى الحماية، ومنحك المزيد من الخصوصية.

ولمعرفة المزيد عن هذه الميزة، وكيفية استخدامها؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية حظر المكالمات المجهولة والاحتيالية تلقائيًا في واتساب“.

ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها:

وأطلقت أيضًا ميزة تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة بعد إرسالها، وهي ميزة مهمة تتيح لك تدارك الأخطاء الإملائية بسبب سرعة الكتابة، وكذلك إمكانية إضافة المزيد من التفاصيل والمعلومات إلى رسائلك بعد إرسالها لتوضيحها.

ولمعرفة المزيد عن هذه الميزة، وكيفية استخدامها؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف يمكنك تعديل رسائل واتساب بعد إرسالها؟“.

ميزة قفل الدردشة:

كما أطلقت ميزة أخرى تُسمى (قفل الدردشة) Chat Lock تتيح لك تأمين محادثاتك الحساسة التي لا تريد أن يراها أي شخص بكلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية مثل: بصمة الإصبع.

إذ تعمل هذه الميزة على نقل المحادثات التي تريد تأمينها من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها يحمل اسم (الدردشات المقفلة) Locked Chats؛ لا يمكن فتحه إلا بكلمة مرور جهازك أو المقاييس الحيوية مثل: بصمة الإصبع، مما يتيح لك حماية بياناتك الهمة.

ولمعرفة المزيد عن هذه الميزة، وكيفية استخدامها؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف تستخدم ميزة قفل الدردشة الجديدة في واتساب لحماية خصوصيتك؟“.