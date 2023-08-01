شاومي تعلن رسميًا عن هاتف ردمي12 5جي … عاجل

أعلنت شركة شاومي اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الأحدث (ردمي 12 5جي) Redmi 12 5G الذي يمتاز بأنه يدعم شبكات الجيل الخامس مقارنةً بهاتف (ردمي 12 4جي) الذي أُعلن سابقًا.

ويتشابه إصدار (5جي) الجديد مع إصدار (4جي)، الذي أُعلن عنه في منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي، في كثير من المواصفات، ولكن أبرز ما يميزه هو الشريحة التي جعلته يدعم شبكات الجيل الخامس.

ويحتوي (ردمي 12 5جي) على شريحة (سنابدراجون 4 الجيل 2) Snapdragon 4 Gen 2 الثمانية النوى والمصنوعة بتقنية 4 نانومتر، التي تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز مع واجهة معالجة الرسومات (أدرينو 613) Adreno 613.

وللمقارنة، أتى إصدار (4جي) مع شريحة (ميدياتك هيلو جي88) MediaTek Helio G88 الثمانية النوى والمصنوعة بتقنية 12 نانومتر، التي تعمل بتردد 2.0 جيجاهرتز، وتأتي مع وحدة معالجة الرسومات (مالي-جي52 إم سي 2) Mali-G52 MC2.

ويقدم (ردمي 12 5جي) شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بمقاس 6.79 بوصات وبدقة 2,460×1,080 بكسل مع كثافة قدرها 396 بكسل في البوصة.

ويحمي الهاتف، الذي يأتي بسماكة 8.2 ملم ويزن 198.5 جرامًا، طبقة من زجاج (جوريلا جلاس) Gorilla Glass من شركة (كورنينج) Corning على الشاشة والظهر.

ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX53، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (مي يو آي 14) MIUI 14.

ويقدم الهاتف ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 4 جيجابايت، أو 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، كما يقدم ذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 2.2) UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي إكس سي) microSDXC.

ويأتي (ردمي 12 5جي) Redmi 12 مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.1.

وللمقارنة، جاء إصدار (4جي) بدقة 8 ميجابكسل للكاميرا الثانية، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة مخصصة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

ويدعم الهاتف، الذي يأتي مع منفذ لسماعات الأذن، تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب NFC. وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع ضمن زر جانبي.

ويحتوي (ردمي 12 5جي) Redmi 12 على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن باستطاعة 18 واطًا.

ويأتي هاتف شاومي الجديد بثلاثة ألوان، هي: الفضي، والأزرق، والأسود، ويبلغ سعره نحو 133 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 150 دولارًا أمريكيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 175 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

وسيبدأ بيع الهاتف في الهند اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، ولا معلومات حاليًا عن موعد توفره في الأسواق الأخرى.