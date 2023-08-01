تقرير: ميتا تعتزم إطلاق روبوتات ذكية مميزة للاحتفاظ بمستخدميها

أفادت صحيفة (فايننشال تايمز) اليوم الثلاثاء بأن شركة ميتا تستعد لإطلاق مجموعة من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تمتاز بأن لها شخصيات مختلفة في أقرب وقت من أيلول/ سبتمبر المقبل.

ووفقًا لما نقلت الصحيفة عن أشخاص على دراية بالخطط، فإن ميتا تُصمم نماذج أولية لروبوتات للدردشة قادرة على إجراء مناقشات شبيهة بمناقشات البشر مع مستخدميها، حيث تحاول الشركة تعزيز التفاعل مع منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأضاف التقرير أن عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية تستكشف إطلاق روبوت للدردشة يتحدث، مثل: الرئيس الأمريكي الأسبق (أبراهام لينكولن)، وآخر يقدم المشورة بشأن خيارات السفر بأسلوب راكب الأمواج. والغرض من روبوتات الدردشة هذه هو توفير وظيفة بحث جديدة بالإضافة إلى تقديم التوصيات.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يركز فيه المسؤولون التنفيذيون في ميتا في تعزيز الاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد المستند إلى النصوص (ثردز) Threads، وذلك بعد أن فقد أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه في 5 تموز/ يوليو الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت الشركة الأم لفيسبوك عن ارتفاع قوي في إيرادات الإعلانات في أرباحها، وتوقعت أن تتفوق إيرادات الربع الثالث على توقعات السوق.

وكانت الشركة تتعافى من الصعوبات التي واجهتها العام الماضي، مدعومة بالصخب المصاحب لتقنية الذكاء الاصطناعي الناشئة، وحملة التقشف التي استغنت فيها عن 21,000 موظف منذ الخريف الماضي.

يُشار إلى أن تقرير (فايننشال تايمز) يؤكد ما نُشر مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي من أن إنستاجرام تختبر روبوتًا للدردشة يجيب عن أسئلة المستخدمين ويقدم لهم المشورة، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

ونُشرت حينئذ لقطة شاشة كُتب فيها أن روبوت الدردشة سيكون قادرًا على الإجابة عن الأسئلة وتقديم المشورة ومساعدة المستخدمين في كتابة الرسائل.

وكُتب أيضًا أن المستخدمين سيكونون قادرين على الاختيار من بين 30 شخصية من شخصيات الذكاء الاصطناعي والعثور على الشخصية التي يفضلونها.

ولم تعلن ميتا، المالكة لإنستاجرام، عن أي خطط رسمية لمثل هذه الميزة، لكن روبوت الدردشة يتماشى مع البيانات السابقة بشأن طموحات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ففي شهر شباط/ فبراير الماضي، قال المدير التنفيذي (مارك زوكربيرج) إن ميتا «تطور شخصيات للذكاء الاصطناعي يمكنها مساعدة الناس بطرق متنوعة»، وإن الشركة تستكشف كيفية جعل مثل هذه الروبوتات متاحة من خلال المحادثات النصية في واتساب ومسنجر.