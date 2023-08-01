الدورة الثانية من مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد مشاركة عالمية واسعة

تُقام الدورة الثانية من مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا، الفعالية الأسرع نموًا في قطاع الأمن السيبراني، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ومن المتوقع أن تشهد الفعالية نموًا كبيرًا في سعة المساحات وعدد الجهات العارضة والأجنحة الوطنية وأجنحة القطاع والمتحدثين.

وينطلق المؤتمر بين 14 و16 نوفمبر القادم تحت شعار “تطورات قطاع أمن المعلومات”، وتشرف شركة تحالف وشركة إنفورما بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، على تنظيم الفعالية التي تشهد نموًا بنسبة 41% بالمقارنة مع دورة عام 2022، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 119% في عدد الزوار المسجلين.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال مايكل شامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف، الجهة المنظمة للمؤتمر: “تشهد الفعالية مشاركة مجموعة من أبرز مسؤولي أمن المعلومات وكبار المدراء التنفيذيين ومديري تكنولوجيا المعلومات والمسؤولين الحكوميين لاستكشاف فرص العمل الجديدة وطرق التعلم المبتكر والشبكات التي تساهم في وضع مخطط للاستعداد لمواجهة التهديدات الحالية والمستجدة في العصر الرقمي الجديد للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تتجاوز دورة هذا العام الأرقام التي سجلتها دورة العام الماضي، التي شهدت حضور أكثر من 30 ألف شخص و182 جهة عارضة سيشارك 70% منها في الدورة الجديدة، وأكثر من 250 متحدثًا. ونتوقع أن تشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 300 جهة عارضة من 120 دولة، مما يجعلها فعالية الأمن السيبراني الأكبر في المنطقة والأكثر حضورًا على مستوى العالم”.

مشاركة أبرز المتحدثين والجهات العارضة الرائدة عالميًا في القطاع:

تشكل فعالية بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا منصة فريدة لتبادل المعارف مع فريقٍ من المتحدثين يضم أكثر من 300 خبير دولي، الذين يشاركون في مجموعة من ورش العمل التفاعلية وبرامج التدريب المعتمدة، بالإضافة إلى القمة التنفيذية التي تستضيف مجموعة من أبرز الأسماء على مستوى العالم في قطاعات الترفيه والتمويل والضيافة والطيران والإلكترونيات والدفاع وقطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، ومنهم كبار مسؤولي أمن المعلومات في هواوي ونتفليكس وأوبر وزوم وغيرها.

وأضاف شامبيون: “يعمل الخبراء المشاركون على حماية البنية التحتية الحيوية والأصول الرقمية المستخدمة بشكل جماعي لصالح المجتمع ولحماية المؤسسات المعرضة لخطر الانتهاكات الأمنية من الجهات الحكومية المعادية أو الكيانات الإجرامية. ويقدم الخبراء آراء فريدة ومفيدة لجميع الأشخاص المكلفين بالإشراف أو تطوير إستراتيجيات الأمن السيبراني للمؤسسات ضمن منظومة الخدمات الاقتصادية والعامة بأكملها”.

ويتناول المتحدثون المسائل المرتبطة بالقطاع، بدءًا من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي، ووصولًا إلى لوائح الامتثال واللوائح التنظيمية والهوية وإدارة الوصول.

كما تسلط الفعالية الضوء على القضايا المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات وإدارة الأعمال والمخاطر والتهديدات الإلكترونية المتنامية والاستجابة للحوادث والتعافي، بالإضافة إلى إدارة المواهب وثقافة الأمن وأمن إنترنت الأشياء والقرصنة ومخاطر سلسلة التوريد وسلسلة توريد البرمجيات، فضلاً عن الدور المتنامي للمرأة في قطاع الأمن السيبراني.

ويناقش ديفيد كروس، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي لشؤون أمن المعلومات في منصة أوراكل كلاود للبرمجيات كخدمة، خلال الفعالية مجموعة من المواضيع الرئيسية. وبدوره، قال كروس: “يسرني حضور فعالية بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تشكل تجربة شخصية ومهنية فريدة لجميع قادة الأعمال والعمليات والهندسة في المجال الأمني. وتدفعني المعارف وعلاقات التعاون والأفكار التي اكتسبتها من مشاركتي في دورة عام 2022 للمساهمة في تطوير قطاع الأمن السيبراني خلال هذه الفعالية المتطورة والفريدة”.

وحددت سباير سولوشنز، الشريك الإستراتيجي والمشارك الدائم في الفعالية، التحديات الأمنية الرئيسية والفرص المتوفرة لدعم تسريع نمو المؤسسات، كما ستعرض مجموعة من الحلول التي تركز على البيانات الضخمة والأمن السيبراني.

ومن جهته، قال سانجيف واليا، مؤسس ورئيس شركة سباير سولوشنز: “تمنحنا المشاركة مجددًا في بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا فرصة مميزة للقاء العملاء والشركاء، وتحقيق الأهداف التجارية ومشاركة الأفكار المبتكرة. ويمكننا دعم المؤسسات في مناطق تحمل فرصًا واعدة في أفريقيا مستفيدين من خبرتنا وحلول الأمن السيبراني الرائدة التي نقدمها، مما يحسن الأداء الأمني ويقلل المخاطر، بالتزامن مع توسعنا خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وتجمع الفعالية الخبراء من أكبر العلامات التجارية حول العالم تحت سقف واحد، لتبادل المعلومات وتقديم المنتجات والخدمات والحلول في مجال الأمن السيبراني. وتشهد دورة هذا العام مشاركة سناب إنك، الشركة المالكة لتطبيق سناب شات، أحد أشهر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة على نطاق واسع، حيث يصل عدد المستخدمين النشطين للتطبيق إلى 280 مليون مستخدم حول العالم يومياً. وانطلاقًا من ذلك، تعلن الشركة الرائدة التزامها الراسخ بالحفاظ على خصوصية المستخدمين.

ومن جانبه، قال جيم هيجنز، الرئيس التنفيذي لشؤون أمن المعلومات في سناب شات: “يمثل أمن المعلومات مشكلة عالمية، إذ إنها لا تقتصر على دولة أو منطقة محددة. وأعتقد أن الحل الوحيد لمعالجة هذه المشكلة يكمن في التعاون والتواصل المفتوح بين مجتمعاتنا المتنوعة، مما يؤكد أهمية بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا كمنصة رائدة لإطلاق هذه الحوارات المهمة وجمع خبراء أمن المعلومات في العالم لإيجاد حلول ملموسة. وتسعدنا المشاركة في الفعالية المقرر انطلاقها قريباً، لنساهم بدورنا في نشر المعرفة ورفع الوعي إلى جانب مجموعة من أبرز الخبراء العالميين في مجال الأمن السيبراني”.

ويمنح مؤتمر بلاك هات الزوار فرصة فريدة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من زيارتهم، فضلًا عما يوفره للجهات العارضة من إمكانية للتواصل مع الآخرين واستكشاف الفرص المتاحة للشراكات والتعاون.

وتشهد دورة هذا العام دعوة أعضاء نادي مدراء أمن المعلومات الحصري في بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا للانضمام إلى الفعالية الافتتاحية لمدراء أمن المعلومات، حيث يتلقى أكثر من 500 مدير أمن معلومات من المنطقة وخارجها معلومات مفيدة قبل انطلاق الفعالية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى صالات الاستراحة وقاعات الاجتماعات وورش العمل التي تهدف إلى مساعدتهم على مواجهة تحديات القطاع.

وتتضمن فعاليات هذا العام إطلاق بلاك هات كامبوس، وهي منطقة تواصل مخصصة تهدف إلى جذب المستثمرين والشركات الناشئة، التي تحتضن جلسات بودكاست وندوات عبر الإنترنت تتناول موضوع الاستثمار في مجال الأمان السيبراني. ويستضيف المؤتمر أيضًا ثلاث جلسات حوار استثمارية خاصة، فضلًا عن إطلاق فعالية بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا 966، التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة الاجتماعية واللقاءات لرواد أمن المعلومات والمخترقين الأخلاقيين في المملكة العربية السعودية.

مسابقة سايبر سيد:

تعدّ سايبر سيد إحدى مسابقات مؤتمر بلاك هات الرائدة والمخصصة للشركات الناشئة، وتتضمن هذا العام مجموعة إضافية من الجوائز والمكافآت المقدمة لرواد الأمن السيبراني. وتُختار 20 شركة ناشئة من بين مئات طلبات المشاركة في المسابقة، وتشرف على عملية الاختيار لجنة تحكيم مكونة من مستثمرين رفيعي المستوى ونخبة من خبراء القطاع، حيث تتنافس الشركات في موقع المسابقة في الأدوار نصف النهائية.

ويمكن للشركات الناشئة اختيار إحدى فئات الجوائز الأربع، التي تتضمن:

فئة إنوفيتف إيداتور للشركات الناشئة التي تتمتع بإيرادات بسيطة وإمكانات مميزة وتمتلك القدرة على إحداث نقلة نوعية في السوق.

فئة شاينيغ سيدلينغ للشركات الناشئة في المراحل المبكرة التي تضم أقل من خمسة موظفين وقيمتها أقل من خمسة ملايين دولار أمريكي وتمتلك إيرادات خلال السنوات الخمس الأولى من عمر الشركة.

فئة إستابليشد إكسلنس للشركات الأكبر حجمًا التي تمتلك خبرة أكبر.

فئة سعودي سوبر ستار التي تهدف إلى تعزيز مكانة المواهب السعودية في مجال الأمن السيبراني.

وتتأهل أفضل شركتين ناشئتين من كل فئة إلى النهائي الذي يقام يوم 16 نوفمبر، حيث تتنافس فيما بينها مباشرة على مسرح القمة التنفيذية للفوز بلقب المسابقة.

وتشهد دورة عام 2023 تعيين مرشد لكل من المتأهلين الـ 20 إلى نصف نهائي المسابقة، وهو خبير في مجال الأمن السيبراني يتمثل دوره في دعم المتسابقين قبل بدء المنافسات من خلال جلسات المشورة والندوات الإلكترونية والدروس التعليمية الشخصية، مما يسهم في تعزيز فرصهم بالفوز.

كما تتضمن المسابقة تقديم جائزة إضافية للشركة الناشئة التي تقودها سيدة وتحقق أعلى نتيجة وتصل إلى مرحلة نصف النهائي على أقل تقدير، مما يعزز تكافؤ الفرص في مجال الأمن السيبراني.

وتحتضن منطقة آرسنال، أحد الأقسام الرئيسية لفعالية بلاك هات، مجموعة من المطورين في مجال الأمن السيبراني لاستعراض أحدث الأدوات والمنتجات مفتوحة المصدر، ضمن بيئة حوار مفتوحة تتفاعل فيها الجهات العارضة مع الحضور لتزويدهم بالخبرات العملية.