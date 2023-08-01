استخدامات إضافية لكاميرا آيفون تسهّل عليك الكثير من المهام

تحظى هواتف آيفون بشعبية كبيرة، ويرجع ذلك في الغالب إلى نظام الكاميرا الممتاز، لكن لا تقتصر مهام كاميرا هاتف آيفون على التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات بجودة عالية، بل يمكنك فعل المزيد باستخدام تطبيق الكاميرا، إذ يمكنك استخدامه لترجمة النصوص وللمسح الضوئي للمستندات وغير ذلك الكثير من الاستخدامات التي سنذكر منها ما يلي:

1- استخدام كاميرا آيفون ككاميرا ويب لحاسوب ماك:

في الوقت الحالي، أصبح وجود حاسوب مزود بكاميرا ويب عالية المواصفات أمرًا مهمًا خاصةً إذا كنت تتلقى الكثير من مكالمات الفيديو، ومع أن حواسيب ماك مزودة بكاميرا جيدة إلا أن كاميرا آيفون تتفوق عليها.

أصدرت آبل ميزة Continuity Camera مع إصدار نظام التشغيل macOS Ventura ونظام iOS 16. وبفضل هذه الميزة، يمكنك الحصول على جودة أفضل لكاميرا الويب في حاسوب ماك باستخدام كاميرا آيفون، إذ يمكن وصل كاميرا آيفون بحاسوب ماك لاسلكيًا وستعمل بسلاسة عبر العديد من تطبيقات مؤتمرات الفيديو، من FaceTime إلى Zoom.

2- مسح الوثائق ورموز الاستجابة السريعة:

ربما تكون قد استخدمت تطبيق تابع لجهة خارجية لمساعدتك في مسح المستندات أو رموز الاستجابة السريعة. ولكن لست بحاجة لأي تطبيق تابع لجهة خارجية، إذ يكفي استخدام تطبيق الكاميرا لمسح المستندات بسهولة في هاتف آيفون وحفظها في تطبيق الملفات أو الملاحظات.

ونظرًا إلى أن رموز الاستجابة السريعة QR أصبحت وسيلة شائعة للوصول إلى القوائم والملفات ومواقع الويب، لم تعد بحاجة إلى كتابة روابط URL يدويًا. لذلك، عندما تحتاج إلى الوصول إلى بعض المعلومات عبر رمز الاستجابة السريعة، ما عليك سوى فتح كاميرا آيفون ومسح الرمز وسيظهر رابط في غضون ثوانٍ يمكنك النقر فوقه للوصول إلى القائمة في مطعم أو الانضمام إلى شبكة الواي فاي وغير ذلك.

3- نسخ النصوص وترجمتها :

إذا كنت تحاول قراءة إعلان أو كتاب بلغة أجنبية، فيمكن أن تستخدم كاميرا آيفون لترجمة النصوص، وكل ما عليك فعله هو توجيه الكاميرا إلى النص، وفي غضون ثوانٍ، ستتعرف ميزة Live Text المدمجة في كاميرا آيفون على النص.

ولاستخدام هذه الميزة، تأكد من أن النص داخل الإطار الأصفر، ثم انقر فوق رمز Live Text، ثم انقر فوق خيار (ترجمة) Translate، وستظهر ترجمة للنص بلغتك المفضلة.

وفي حين أن ميزة الترجمة المتوفرة في كاميرا آيفون بسيطة ومحدودة، إلا أن ميزة Live Text تجعل من السهل نسخ النص مباشرة من تطبيق الكاميرا ولصقه في المتصفح أو تطبيق آخر خاص بالترجمة.

لذلك، ليس عليك إضاعة الوقت في كتابة النصوص الطويلة؛ فقط وجّه الكاميرا نحو النص وانتظر حتى تتعرف عليه ميزة Live Text، ثم انسخ النص وألصقه أينما تريد.

4- تحويل العملات والوحدات:

يمكنك استخدام تطبيق الكاميرا للتحويل بين الوحدات المختلفة والعملات، وكل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا آيفون إلى الأرقام التي تريد تحويلها، والتأكد من أنها داخل الإطار الأصفر، ثم انقر فوق رمز Live Text. وستتعرف هذه الميزة على الأرقام فورًا وستظهر أيقونة للتحويل في الزاوية اليُسرى السفلية، اضغط فوقها لمعرفة القيمة المقابلة. وهذه الطريقة تعمل لكل من الوحدات والعملات.

5- قياس الأبعاد:

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على بعض القياسات، وكان لديك هاتف iPhone 12 Pro أو أي طراز Pro أحدث، فإنه يأتي مع مستشعر LiDAR التي يمكن استخدامها لإجراء قياسات دقيقة.

يمكنك الحصول على قياسات للكائنات والمسافة باستخدام تطبيق Measure المثبت سابقًا الذي يعمل مع كاميرا آيفون ومستشعر LiDAR، ويمكنك حتى استخدامه لقياس طول شخص معين، وهذه مجرد واحدة من طرق استخدام LiDAR في آيفون.