إل جي تكشف عن أبرز إنجازاتها المستدامة ضمن تقريرها السنوي للاستدامة

أطلقت شركة (إل جي) LG تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2022-2023، الذي تكشف فيه عن إنجازاتها وإستراتيجيتها لكل من مجالات المهام الإستراتيجية الست التي صُممت بعناية لتحقيق رؤيتها في توفير (حياة أفضل للجميع) Better Life for All، بالإضافة إلى أهدافها فيما يخص الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تعود بالمنفعة على العملاء وأصحاب الأسهم في جميع أنحاء العالم.

تحدد شركة (إل جي) ست مهام إستراتيجية لإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي تركز على مجالين رئيسيين هما: ثلاثة أهداف للكوكب وهي حيادية الكربون وإعادة التدوير والتقنيات النظيفة، وثلاثة أخرى للأفراد وهي تصميم المنتجات الرائدة للجميع وتوفير مكان العمل المبهج والتنوع والإدماج.

ثلاثة أهداف للكوكب: حيادية الكربون والدائرية والتقنيات النظيفة

سجّلت (إل جي) العالمية هذا العام إجمالي انبعاثات مباشرة (في مرحلة التصنيع) وغير مباشرة (في مرحلة الشحن) تبلغ 92.7 مليون طن، محققةً انخفاض بمقدار 22 مليون طن مقارنةً بالعام السابق، مما يدعم تعهّدها بتحقيق صافي الانبعاثات (المباشرة وغير المباشرة) بحلول عام 2030.

كما سجلت الشركة معدل تحويل للطاقة المتجددة بنسبة 8.2%. ويأتي ذلك بعد أن التزمت باستخدام الطاقة المتجددة فقط، في مواقع أعمالها العالمية بحلول عام 2050 وبعد أن انضمت بنجاح إلى (Renewable Energy 100) التي تُعرف اختصارًا باسم RE100، وهي مبادرة تدعو الشركات إلى التحول إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وتعمل الشركة أيضًا على تسريع الحد من الكربون في مرحلة استخدام المنتج من خلال توسيع تطبيق التقنيات الصديقة للبيئة العالية الكفاءة. ويأتي ما يقرب من 80% من إجمالي انبعاثات الكربون لدى “إل جي” من مرحلة استخدام المنتج، وتشمل الانبعاثات غير المباشرة التي يتم انبعاثها خارج المرافق التشغيلية للشركة.

وانخفضت في العام الماضي انبعاثات الكربون لسبعة منتجات رئيسية، التي تمثل حوالي 80% من انبعاثات الكربون المتولدة أثناء مرحلة استخدام المنتج، بنسبة 13.1% مقارنةً بعام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت “إل جي” في عام 2021 أول مُصنِّع للأجهزة في كوريا الجنوبية يتم التحقق من التقدم المحرز نحو هدفه الخاص بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في مرحلة استخدام المنتج من خلال مبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi).

ولإنشاء (نظام بيئي دائري) circular ecosystem، استعادت الشركة إجمالي 472,876 طن من النفايات الإلكترونية من 52 دولة العام الماضي. واستعادت “إل جي” منذ عام 2006 إجمالي تراكمي للنفايات الإلكترونية المستردّة يبلغ 3,992,768 طن.

واعتباراً من عام 2022، بلغ عدد المواد البلاستيكية المعاد تدويرها والمستخدمة في منتجات الشركة 32,987 طن، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بعام 2021. علاوةً على ذلك، تلقّت مواقع الشركة التجارية في كوريا الجنوبية آخرًا شهادة النفايات الصفرية وعدم إرسال النفايات إلى مكبّ النفايات (ZWTL).

ثلاثة أهداف للأفراد: تصاميم تناسب الجميع ومكان عمل مبهج والتنوع والشمول

منحت “إل جي” الأولوية أيضًا لسهولة الوصول من خلال دمج مزايا التعرف على الصوت والتوجيه الصوتي في منتجاتها الرئيسية وتوزيع ملصقات برايل التي يتم إرفاقها مع الأجهزة المنزلية من “إل جي”. وتخطط الشركة أيضًا لتوسيع مفهوم التصميم الشامل للمنتجات المصممة بطريقة تجعلها سهلة الاستخدام للجميع، لتشمل جميع المنتجات في المستقبل.

استطلعت الشركة في العام الماضي مورديها الرئيسيين حول استخدامهم للطاقة وانبعاثات الكربون، ثم تحققت من هذه البيانات من خلال طرف ثالث. وتعمل “إل جي” منذ هذا العام على رفع مستوى الوعي بين المديرين التنفيذيين والموظفين لدى شركائها من خلال برنامج تعليمي حول حيادية الكربون. وشارك إجمالي 152 مورّدًا في البرنامج اعتبارًا من النصف الأول من العام الجاري.

إضافةً إلى ذلك، تقدم الشركة وفقًا للمعايير الدولية لتحالف الشركات المسؤولة (RBA) الدعم من خلال مراجعات شهادات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للجهات الخارجية للاستجابة بشكل استباقي للمخاطر المتعلقة بهذه الممارسات لدى الموردين في مجالات مثل العمل والبيئة والأخلاقيات والصحة والأمان. وتوسع نطاق المراجعات ابتداءً من هذا العام ليشمل شركاءها ليس فقط في كوريا وإنما في جميع أنحاء العالم.

توسيع دور لجنة رقابة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية:

تواصل شركة (إل جي) توسيع دور لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية والتي تقدم تقاريرها إلى مجلس إدارتها المكون من 4 مديرين مستقلين ومدير تنفيذي واحد، ويشرف عليه رئيس مجلس الإدارة سيو سيونغ-وو، وهو مدير مستقل تم تعيينه في هذا المنصب في بداية العام الجاري.

وضعت لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية العام الماضي مبادئ توجيهية لاستقلالية وتنوع وخبرات المديرين المستقلين بالإضافة إلى ميثاق حوكمة الشركات وذلك لضمان الشفافية في إدارة وحوكمة مجلس الإدارة وهيكل الحوكمة.

تنشر شركة (إل جي) تقرير الاستدامة الخاص بها كل عام منذ عام 2006. وبدءًا من العام الماضي، أصبحت تنشره إلى جانب ملف حقائق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، الذي يحدد أهداف وأنشطة وأداء الشركة في هذا المجال وتأثير تلك الممارسات على العملاء وأصحاب الأسهم مما يساعدهم على فهم أنشطة الشركة بطريقة أكثر تفاعلية.