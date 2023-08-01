 أبرز ميزات جهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي الجديد من سامسونج

كشفت شركة سامسونج عن سبعة منتجات جديدة خلال حدث Galaxy Unpacked، منها: الجهاز اللوحي Galaxy Tab S9 Ultra، وهو الجهاز اللوحي الأكثر تطورًا مقارنة بجميع الطرز الأخرى من الأجهزة اللوحية التي أصدرتها سامسونج سابقًا ويحتوي على العديد من الميزات الممتازة.

وفيما يلي سنذكر أبرز ميزات الجهاز اللوحي Galaxy Tab S9 Ultra من سامسونج:

التصميم:

بمجرد أن تفتح صندوق Tab S9 Ultra فإن أول شيء ستلاحظه هو أن هذا الجهاز اللوحي ضخم، فهو يضم شاشة كبيرة بقياس 14.6 بوصة ويزن 732 جرامًا، ويبلغ سُمكه 5.5 ملم، ومع ذلك، يأتي بحافات رقيقة وتصميم أنيق.

ويأتي هذا الجهاز مع قلم S Pen من سامسونج الذي يُسهل أداء الكثير من المهام، كتدوين الملاحظات، والتصفح، وغيرها، وستلاحظ أن هذا القلم خفيف الوزن ودقته عالية ويمكن شحنه بتثبيته على الجزء الخلفي من الجهاز اللوحي، بغض النظر عن الجانب الذي تضعه عليه.

كما يتميز هذا الجهاز بأته مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP68، وهي ميزة غير متوفرة في أي جهاز لوحي آ خر حتى أجهزة آيباد من آبل. ويعني ذلك أن Tab S9 Ultra يمكنه تحمّل الغمر في الماء في عمق يصل إلى متر ونصف لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

الشاشة:

يأتي جهاز سامسونج اللوحي الرائد الجديد Galaxy Tab S9 Ultra مع شاشة محسنة مقارنة بالطراز السابق، إذ يتميز بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X التي تُظهر صورًا مشرقة وواضحة، وتأتي الشاشة بقياس 14.6 بوصة، وتمتاز بدقة 2960 × 1848 بكسل مع دعم ميزة +HDR10، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.



الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النُوى، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 هرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740)، ويتميز هذا المعالج بأنه يوفر أداء أفضل من الإصدارات السابقة.



يعمل هذا الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، كما يدعم هذا الجهاز شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و بلوتوث 5.3.

يحتوي Galaxy Tab S9 Ultra على بطارية سعتها 11200 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، ويتوفر هذا الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، ويمكن زيادتها من خلال فتحة بطاقة microSD المدمجة.

الكاميرا:

يضم جهاز Galaxy Tab S9 Ultra كاميرا خلفية ثُنائية العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويحتوي هذا الجهاز على كاميرا أمامية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، والثانية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تقنية (HDR) ويمكنك استخدامها لتصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

جهاز Galaxy Tab S9 Ultra مُتاح للحجز السابق بسعر يبدأ من 1199 دولار و99 سنتًا، ويتوفر بلونين، هما: الأسود (Graphite)، والبيج (Beige).

إليك المواصفات الكاملة لجهاز Galaxy Tab S9 Ultra اللوحي الجديد من سامسونج: